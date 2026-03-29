Nanded Voter Mapping: माहूरमध्ये मतदार याद्यांचे सखोल पुनरिक्षण वेगात; ३१ मार्चपर्यंत मॅपिंग पूर्ण करण्याचे तहसीलदार अभिजीत जगताप यांचे आवाहन

माहूर : (जिल्हा नांदेड) सध्या माहूर तालुक्याच्या सर्व गावांच्या एकूण ९७ मतदार यादी भागाच्या मतदार यादीमधील मतदारांचे सन २००२ मध्ये झालेल्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या अंतिम मतदार यादी भागातील मतदारांशी मॅपिंग करण्याचे काम बी.एल.ओ. यांच्या मार्फत सुरु आहे. माहूर तालुक्यात आजरोजी मतदार यादीमध्ये ८३ हजार दोन शे ९५ मतदारांचा समावेश असून, त्यापैकी ६७ हजार एक शे ९७ मतदारांची मॅपिंगचे काम पुर्ण झालेले असून,अजूनही १६ हजार ९८ मतदारांचे मॅपिंग करणे बाकी राहीलेले असून निवडणूक आयोग राबवित असलेली ही मोहीम ३१ मार्च पर्यंत असल्याकारणाने उद्यापर्यंत मॅपिंग न केलेल्या मतदारांनी अंतिम मतदार यादी भागातील मतदारांशी मॅपिंग करण्याचे आवाहन माहूर चे तहसीलदार अभिजीत जगताप यांनी केले आहे..केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून येथे एप्रिल महिन्यात देशभरातील तिसऱ्या टप्प्यातील एस. आर.आर.विशेष सखोल पुनरिक्षण करण्यात येणार आहे.पुढे बोलताना जगताप म्हणाले की,ज्यात प्रामुख्यांने सन २००२ नंतर जे मतदार तालुक्यातील खेडेगावामधून अन्य गावात स्थलांतरीत झालेले असतील,तसेच २००२ नंतर जे मतदार इतर तालुके,जिल्हे किंवा परराज्यातुन माहूर तालुक्यामध्ये स्थायिक झालेले तसेच ज्या स्त्रिया सन २००२ नंतर विवाहीत होवून,या तालुक्यात आल्या, अशा या तालुक्याचे मतदार झालेल्या सुनांचा मोठया प्रमाणावर समावेश आहे.अशा मतदारांना जाहीर आवाहन करण्यात येते की, सन २००२ नंतर जे मतदार तालुक्यातील खेडेगावामधून तालुक्यातील अन्य गावात स्थलांतरीत झालेले असतील,तसेच २००२ नंतर जे मतदार इतर तालुके,जिल्हे किंवा परराज्यातुन माहूर तालुक्यामध्ये स्थायिक झालेले असतील अशा मतदारांनी त्यांचे नांव सन २००२ च्या ज्या विधानसभा मतदार संघातील ज्या गावाच्या मतदार यादीभागामध्ये ज्या अनुक्रमांकावर नांव होते,त्याबाबतचा तपशिल आपल्याकडे मॅपिंग साठी येणा-या बी.एल.ओ.यांना लवकरात लवकर उपलब्ध करुन दयावा..शिवाय सन २००२ च्या मतदार यादीत मतदाराचे नांव नसेल अशा मतदारांनी त्यांचे आई किंवा वडील किंवा आजी अथवा आजोबा यांचे नांव ज्या विधानसभा मतदार संघातील ज्या गावाच्या मतदार यादीभागामध्ये कोणत्या अनुक्रमांकावर नांव होते याचा तपशिल बी.एल.ओ.यांना उपलब्ध करुन दयावा. जेणेकरुन बी.एल.ओ.यांना मतदार यादी भागातील आपल्या नावाचे मॅपिंग करणे सोईस्कर होईल.या शिवाय ज्या स्त्रिया सन २००२ नंतर विवाहीत होवून,या तालुक्यात आल्या आणि या तालुक्याचे मतदार झालेल्या सुनांनी त्यांच्या आई किंवा वडील अथवा आजी किंवा आजोबा यांचे नांव ज्या विधानसभा मतदार संघातील ज्या गावाच्या मतदार यादीभागामध्ये ज्या अनुक्रमांकावर होते,याचा तपशिल बी.एल.ओ.यांना उपलब्ध करुन दयावा.जेणेकरुन बी.एल.ओ.यांना मतदार यादी भागातील आपल्या नावाचे मॅपिंग करणे सोईस्कर होईल.असे आवाहन तहसीलदार अभिजीत जगताप यांनी केले आहे..◼️तालुक्यात मतदारांच्या मॅपिंग कामाबरोबरच मतदार यादीतील अस्पष्ट,लहान आकाराचे- कृष्णधवल फोटो ची फॉर्म ८ नंबर ऑनलाईन भरुन दुरुस्ती करणे आणि तर्कहीन चुका,अनाकलनीय नोंदीची वगळणीचे काम देखील सुरु आहे.याशिवाय मतदार यादीतील दुबार,मयत आणि कायम स्थलांतरीत मतदारांच्य नोंदी रितसर प्रक्रियेचा अवलंब करुन बीएलओ कडून वगळण्याचे काम देखील युध्दपातळीवर सुरु आहे.माहूर तालुक्याच्या मॅपिंग कामाची आजपर्यंतची टक्केवारी ८०.६७ इतकी असून येत्या ३ दिवसात सदरची टक्केवारी ९० टक्कयांपर्यत जाईल असा दृढ विश्वास आहे.कैलाश जेठे, नायब तहसीलदार (निवडणूक), माहूर..◼️घंटा गाडयांवर ऑडिओ क्लिप; ग्रामीण भागामध्ये खेडे गावात मंदीरे,मशिदी च्या ध्वनीक्षेपकांवरून जनजागृतीमतदारांचे मॅपिंग करण्यासाठी मतदारांमध्ये जनजागृती व्हावी यासाठी निवडणूक विभागाकडून नगर पंचायत हददीमध्ये विविध घंटा गाडयांवर ऑडिओ क्लिप वाजविण्यात येत आहे.तसेच ग्रामीण भागामध्ये देखील विविध मंदीरे,मशिदी च्या ध्वनीक्षेपकांवर जनजागृतीची ऑडिओ क्लिप लावून, मतदारांची मॅपिंग टक्केवारी वाढविण्यासाठी मागील दोन महिन्यांपासून जनजागृतीचे विशेष प्रयत्न केले जात आहे.आता मतदारांची मॅपिंग करण्यासाठी अंतिम ता.३१ मार्च २०२६ असून, केवळ ३ दिवसांचा कालावधी बाकी राहीलेला आहे.तहसिल कार्यालय माहूरचा निवडणूक विभाग बी.एल.ओ.यांना मॅपिंग कामी येत असलेल्या तांत्रिक अडचणींचा निपटारा करणे, तसेच कमी मॅपिंग टक्केवारी असलेल्या बी.एल.ओ.यांची मॅपिंग कामाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यासाठी मागील ०६ महिन्यांपासून शनिवार- रविवार हया सुटींच्या दिवसांसह कार्यरत असून,मॅपिंग कामी विविध गावांचे सरपंच,ग्रामसेवक,ग्राम महसूल अधिकारी, पोलीस पाटील,अंगणवाडी सेविका,स्वस्तधान्य दुकानदार,सामाजिक कार्यकर्ते,नगरसेवक, विविध राजकीय पक्षांचे बी.एल.ए.यांचे सहकार्य घेण्यात येत आहे.मतदारांचे मॅपिंग कामी तहसीलदार अभिजीत जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडणूक विभागाचे नायब तहसीलदार कैलास जेठे,बीएलओ आणि पर्यवेक्षकांच्या मदतीसाठी सहायक महसूल अधिकारी प्रभु पानोडे,तसेच तांत्रिक सहायक प्रकाश लक्ष्मण शेडमाके यांचे मोठे सहाय्य होत आहे..