Farmer Electrocuted in Maize Field: मका पिकात खत टाकताना तुटलेल्या वीजतारेचा धक्का; ३१ वर्षीय मजुराचा मृत्यू

सुनिल पांढरेपळशी : वदोड चाथा (ता.सिल्लोड) येथील ३१ वर्षीय तरुणाचा मक्का पिकाला खत टाकत असताना विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. १३) दुपारी बाराच्या सुमारास भराडी शिवारात घडली. अनिल सुपडू महाळूकर (वय ३१) असे मृत तरुणाचे नाव आहे..अनिल महाळूकर हे भराडी येथील एका शेतात रोजंदारीवर मका पिकाला खत टाकण्याचे काम करीत होते. मका पीक डोक्याच्या वरपर्यंत वाढलेले असल्याने शेतातून गेलेली मुख्य वीजवाहिनी तुटून पिकात पडल्याचे त्यांना दिसले नाही. खत टाकत असताना तुटलेला वीजेचा तार त्यांच्या गळ्याला लागल्याने त्यांना विजेचा जोरदार धक्का बसला..घटनेनंतर त्यांना तातडीने सिल्लोड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले. सायंकाळी सातच्या सुमारास वदोड चाथा येथील स्मशानभूमीत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..महाळूकर यांच्या पश्चात पत्नी, सहा वर्षांचा मुलगा, दोन भाऊ, एक बहीण, आई व वडील असा परिवार आहे. त्यांचे कुटुंब भूमिहीन असून मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करीत होते. अनिल यांच्या आकस्मिक मृत्यूने कुटुंबाचा आधार हरपला असून, सहा वर्षांच्या मुलाच्या डोक्यावरून पित्याचे छत्र हरपल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..या घटनेची सिल्लोड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पुढील तपास पोलीस निरीक्षक रवींद्र ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हेड कॉन्स्टेबल रामेश्वर जाधव करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.