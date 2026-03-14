Jalna Maize Farmers Crises: खरीप हंगामातील मका घरातच; खरेदी बंद झाल्याने भोकरदन तालुक्यातील शेतकरी चिंतेत; कोटा संपल्याने मका खरेदी ठप्प

केदारखेडा: भोकरदन तालुक्यातील मका उत्पादक शेतकरी सध्या मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. खरीप हंगामातील मका अजूनही शेतकऱ्यांच्या घरात पडून असून शासकीय खरेदी केंद्रावर मका विक्री ठप्प झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..नाफेडमार्फत सुरू असलेली मका खरेदी ६ मार्चपर्यंतच मर्यादित राहिली. खरेदीसाठी निश्चित करण्यात आलेला कोटा पूर्ण झाल्याने खरेदी केंद्रांवर मका खरेदी बंद करण्यात आली आहे. अनेक शेतकऱ्यांना संबंधित खरेदी केंद्राकडून मका विक्रीसाठी संदेश (एसएमएस) प्राप्त झाला होता..मात्र, प्रत्यक्षात कोटा संपल्याने खरेदी बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मका विक्री करता आली नाही. खरेदी केंद्र संचालकांच्या म्हणण्यानुसार, पुढील खरेदीसाठी शासनाची परवानगी मिळाल्यानंतरच पुन्हा खरेदी सुरू होणार आहे.मात्र, ही परवानगी नेमकी कधी मिळेल याबाबत अनिश्चितता असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता अधिक वाढली आहे. भोकरदन तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर मका उत्पादन घेतले जाते. .सध्या खासगी व्यापारी मका सुमारे १४०० रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी करत आहेत.दुसरीकडे शासकीय दर यापेक्षा जवळपास एक हजार रुपयांनी अधिक असल्याने शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे..रब्बीतील मका काढणी सुरूखरीप हंगामातील मका अजूनही घरात पडून असतानाच आता रब्बी हंगामातील मका काढणीस सुरवात झाली आहे. त्यामुळे साठवणुकीची अडचण आणि आर्थिक ताण वाढत आहे.मका उत्पादन चांगले मिळत असले तरी मजुरी व इतर खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत.यामुळे शासनाने लवकरात लवकर खरेदीसाठी अतिरिक्त कोटा मंजूर करून खरेदी केंद्रांवर मका खरेदी तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी मका उत्पादक शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.