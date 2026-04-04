Beed News: स्वप्ने भंगली; धरणावरील यंत्रसामुग्रीला गंज; जलविद्युत प्रकल्प धूळखात; लोणी सावंगी उपसा सिंचन योजनेवरच आता प्रकल्पाची भिस्त

माजलगाव: मराठवाड्यातील महत्त्वाच्या माजलगाव धरणाच्या भिंतीवर उभारलेला भव्य जलविद्युत प्रकल्प आज स्वतःच्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहे. ज्या प्रकल्पातून संपूर्ण तालुक्याला आणि शहराला ऊर्जेचा प्रकाश मिळणार होता, तो प्रकल्प आज प्रशासकीय अनास्था आणि लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे अक्षरशः धूळखात पडला आहे..धरणातून प्रवाही होणाऱ्या पाण्याच्या जोरावर वीजनिर्मिती करण्याचे स्वप्न दाखवून येथे कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली, मात्र, आज या महागड्या यंत्रसामुग्रीला गंज चढत असून शासनाचा पैसा पाण्यात गेल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे..मराठवाड्यातील महत्त्वाच्या जलप्रकल्पांपैकी एक असलेल्या या धरणावर जलविद्युत निर्मितीचा उद्देश ठेवून हा प्रकल्प थाटात उभारण्यात आला. सुरवातीची दोन-तीन वर्षे वीजनिर्मिती झालीही, पण त्यानंतर या प्रकल्पाची चाके कायमची थांबली. धरणातून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहातून वीज निर्माण करून राज्याच्या ऊर्जानिर्मितीला हातभार लावण्याची ही योजना होती. मात्र, तांत्रिक चुका आणि देखभाल-दुरुस्तीच्या खर्चाचा ताळमेळ न बसल्याने आज हा प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरत आहे..यंत्रसामुग्रीची अवस्था आणि तांत्रिक अडथळेनाव न सांगण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रकल्प उभारताना झालेल्या काही तांत्रिक चुका आणि त्यानंतर देखभाल-दुरुस्तीसाठी लागणारा प्रचंड खर्च यामुळे वीजनिर्मिती करणे कठीण झाले आहे. यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या मशीनरी सध्या निकामी होत आहेत. जर शासनाने या यंत्रांच्या दुरुस्तीसाठी आणि आधुनिकीकरणासाठी पावले उचलली, तर निश्चितच शहरासह तालुकावासीयांना मोठा दिलासा मिळू शकतो..लोणी सावंगी योजनेतून अपेक्षांच्या लाटासध्या लोणी सावंगी उपसा जलसिंचन योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. गोदावरीचे वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी या योजनेद्वारे माजलगाव धरणात आणले जाणार आहे. यामुळे धरणात बारामाही पाणी राहण्यास मदत होईल. जर पाणी सतत प्रवाही राहिले, तर या जलविद्युत प्रकल्पाला नवसंजीवनी मिळणे शक्य आहे. त्यामुळे ही योजना आणि जलविद्युत प्रकल्प या दोन्हीकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे..ठोस पावले उचलावीतकोट्यवधी रुपये खर्चून प्रकल्प उभारला, पण वीज निर्मितीस मात्र अडचणी आहेत. उपसा सिंचन योजनेचे पाणी धरणात आल्यास जलविद्युत प्रकल्प पुन्हा सुरू होऊ शकतो. यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी स्थानिक नागरिक रमेश ठाकरे यांनी केली आहे. आता शासन आणि प्रशासन या धुळखात पडलेल्या प्रकल्पाला ऊर्जेचा प्रकाश देते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.