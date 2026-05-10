Beed News: माजलगाव धरणाचं नशीब उजळणार का?;प्रतीक्षेची १५ वर्षे; पाण्यासाठी चातकासारखी ओढ, ९५ टक्के कामाचा कागदी डोंगर

माजलगाव: एखाद्या स्वप्नाचं आयुष्य किती असावं? माजलगावकरांसाठी हे स्वप्न गेली १५ वर्षं डोळ्यासमोर उभं आहे, पण ते सत्यात उतरताना दिसत नाहीये. गोदावरीचं ओसंडून वाहणारं अतिरिक्त पाणी आपल्या धरणात येईल, धरणाची पातळी वाढेल आणि पिढ्यानपिढ्यांचा दुष्काळ कायमचा मिटेल, या आशेवर तालुक्यातील हजारो डोळे पाणावले आहेत. लोणी सावंगी उपसा जलसिंचन योजना ही केवळ एक तांत्रिक योजना नसून, माजलगावच्या दुष्काळमुक्तीची ती लाइफलाइन आहे. मात्र, दुर्दैवाने मागील दीड दशकापासून या योजनेला प्रशासकीय दिरंगाई आणि कासवगती कामाचं ग्रहण लागलं आहे..दरवर्षी पावसाळा जवळ आला की हालचालींना वेग येतो, चाचणीचे दावे केले जातात, पण पाऊस ओसरला की पुन्हा 'ये रे माझ्या मागल्या' अशी परिस्थिती ओढवते. सादोळा परिसरातील लोणी सावंगी बंधाऱ्यावरून गोदावरी नदीचं पाणी माजलगाव धरणात वळवण्याचं हे शिवधनुष्य प्रशासनानं उचललं खरं, पण ते पंधरा वर्षांनंतरही पेलता आलेलं नाही.सध्या प्रकल्पाचं ९५ टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात आहे, तरीही उरलेल्या ५ टक्क्यांतच खरी गोम दडलेली आहे. जेव्हा-जेव्हा चाचणी घेण्याची वेळ येते, तेव्हा काहीतरी तांत्रिक कारण समोर येतं आणि ही योजना पुन्हा एकदा वर्षभरासाठी लांबणीवर पडते..आश्वासनांचा पाऊसस्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये आज तीव्र संताप पाहायला मिळतोय. त्यांच्या मते, प्रशासनाकडून दरवर्षी चाचणीबाबत मोठ्या घोषणा केल्या जातात. वृत्तपत्रांमधून पाणी सुटणार अशा बातम्या येतात, पण प्रत्यक्षात शेतात पाणी पोहोचण्याऐवजी केवळ फायलींचा प्रवास गतिमान होतो. जमिनीवर आजही काही ठिकाणी पंपगृहांची कामं, तर कुठे पाइपलाइनची जोडणी अर्धवट अवस्थेत आहे. हा केवळ कागदोपत्री गाजावाजा असून प्रशासनाने आता तरी गांभीर्याने ही योजना पूर्णत्वास न्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थ करत आहेत..प्रत्यक्षात काय?कार्यकारी अभियंत्यांच्या दाव्यानुसार ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये तीन तासांची चाचणी घेतल्याचंही ते सांगतात. मात्र, जर ९५ टक्के काम झालं असेल, तर उरलेलं ५ टक्के काम पूर्ण व्हायला अजून किती पावसाळे लागणार? असा रोखठोक सवाल विचारला जात आहे. विद्युत जोडणी आणि अंतिम चाचणीसाठी लागणारी सज्जता अद्यापही पूर्ण क्षमतेने दिसत नसल्याने, यंदाचा पावसाळाही केवळ 'ट्रायल'च्या नावाखाली निघून जाऊ नये, हीच मोठी भीती आहे..तर आर्थिक क्रांतीया योजनेच्या महत्त्वाबाबत बोलताना आमदार प्रकाश सोळंके म्हणाले, की माजलगाव तालुका सातत्याने दुष्काळाच्या छायेत असतो. गोदावरीचे पाणी धरणात वळवल्यास भूजल पातळी वाढून मोठी आर्थिक क्रांती होईल. हे तालुक्याच्या विकासासाठी उचललेलं सर्वांत महत्त्वाचं पाऊल ठरेल..पावसाळ्यात चाचणीकार्यकारी अभियंता सलिम शेख यांनी खात्री दिली आहे, की उपसा जलसिंचन योजनेचे काम ९५ टक्के पूर्ण झाले असून, येत्या पावसाळ्यात पूर्ण क्षमतेने चाचणी घेण्याचे आमचे नियोजन आहे. मागील डिसेंबरमध्ये आम्ही ३ तासांची चाचणी यशस्वीपणे पार पाडली आहे..प्रशासकीय मृगजळ ठरू नयेयंदा खरोखरच ही योजना यशस्वी झाली, तर माजलगावच्या मातीचा सुवास बदलून जाईल. १५ वर्षांचा हा प्रदीर्घ वनवास संपवून गोदावरीचं पाणी माजलगाव धरणात खेळू लागेल का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे. जर यंदाही कामात दिरंगाई झाली, तर मात्र ही योजना म्हणजे केवळ प्रशासकीय मृगजळ असल्याची भावना जनतेत प्रबळ होईल..