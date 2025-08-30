Majalgaon Dam: माजलगाव धरणातील पाणीपातळी वाढली; तीन दरवाजे उघडून ६ हजार क्युसेक नदीपात्रात सोडले

माजलगाव, (जिल्हा बीड) : मागील दोन दिवसापासून सुरु असलेल्या पावसामुळे माजलगाव धरणात पाण्याची मोठी आवक सुरु झाली. सायंकाळी ९२ टक्केपर्यंत भरलेल्या माजलगाव धरणाचे रात्री १० वाजता तीन दरवाजे उघडण्यात आले. पाच हजार ९१९ क्युसेस पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत असून नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन महसूल प्रशासनाने केले आहे..यावर्षी मे महिन्याच्या सुरवातीपासूनच सुरु झालेल्या पावसामुळे राज्यभरातील धरणाचा पाणीसाठा मोठ्याप्रमाणात वाढला होता. मागील १५ दिवसापासून मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे छोटीमोठी धरण पूर्णक्षमतेने भरली होती; परंतु माजलगाव धरण मात्र रिकामे होते..मागील तीन दिवसापासून धरणाच्या पाणलोटक्षेत्रात झालेल्या पावसामुळे माजलगाव धरणात पाण्याची आवक वाढली. शुक्रवारी (ता. २९) सकाळपासून धरणात जायकवाडीच्या पाण्यासह पावसाच्या पाण्याची आवक वाढल्याने माजलगाव धरण सायंकाळपर्यंत ९२ टक्केपर्यंत भरले होते. .पावसाच्या पाण्याची आवक सुरु राहिल्याने धरणातील पाणीपातळी नियंत्रित करण्यासाठी रात्री १० वाजता माजलगाव धरणाचे तीन दरवाजे अर्धा मीटरने उघडण्यात आले आहेत. धरणाचे ११, ६, आणि १६ क्रमांकाचे दरवाजे उघडून नदीपात्रात ५ हजार ९३२ क्युसेक प्रतिसेकंद वेगाने पाणी सोडण्यात आले आहे. यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन महसूल, नगर परिषद आणि पाटबंधारे विभागाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.