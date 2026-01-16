Majalgaon Nagarpalika : सून नगराध्यक्ष तर सासरे उपनगराध्यक्ष

माजलगाव - नगरपालिकेच्या उपनगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे माजी नगराध्यक्ष तथा ज्येष्ठ नगरसेवक सहाल चाऊस यांची गुरुवारी (ता. १५) बिनविरोध निवड करण्यात आली. सून शिफा बिलाल चाऊस या थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्ष आहेत, तर आता सासरे सहाल चाऊस उपनगराध्यक्ष म्हणून विराजमान झाले आहेत..सून नगराध्यक्षा आणि सासरे उपनगराध्यक्ष असणारी ही राज्यातील कदाचित पहिलीच नगरपालिका ठरली असेल.‘स्वीकृत’साठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाकडून अजय जगताप, अभिजित पोटभरे यांची निवड झाली आहे. आमदार सोळंके यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने डॉ. सचिन देशमुख यांची वर्णी लावली आहे..महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम-१९६५ मधील तरतुदींनुसार ही निवड प्रक्रिया पार पडली. निवडणूक अटीतटीची झाली असली, तरी उपनगराध्यक्ष निवडीत सर्वांनी एकमताने सहाल चाऊस यांच्या नावाला पसंती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.