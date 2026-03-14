Beed Gas Supply: माजलगावात घरगुती गॅस पुरवठा सुरळीत; तक्रारींवर प्रशासनाची नजर; ५० हजार कनेक्शन धारकांना वेळेवर सिलिंडर

माजलगाव: इंधन टंचाईच्या चर्चा सुरू असताना, माजलगाव शहर व तालुक्यात मात्र घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सध्या तरी पूर्णपणे सुरळीत आहे. तालुक्यातील सुमारे ५० हजार गॅस कनेक्शन धारकांना मागणीप्रमाणे वेळेवर सिलिंडर उपलब्ध होत असून, सध्या कोणत्याही प्रकारची ओरड नसल्याचे चित्र समोर आले आहे..माजलगावात वितरणाबाबत कोणतीही गंभीर समस्या निर्माण झालेली नाही. ग्राहक ऑनलाइन किंवा एजन्सीकडे बुकिंग केल्यानंतर दोन ते तीन दिवसांत सिलिंडर मिळवत आहेत. मात्र, याच काळात काही हॉटेल आणि खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांमध्ये घरगुती गॅसचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे व्यावसायासाठी घरगुती सिलिंडर वापर होऊ अशी अपेक्षा नागरिकांना आहे..२५ दिवसांचा नियम लागूपुरवठा साखळीवर ताण येऊ नये म्हणून एजन्सीने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एकदा सिलिंडर मिळाल्यानंतर पुढील सिलिंडरचे बुकिंग किंवा वितरण हे किमान २५ दिवसांच्या अंतरानंतरच केले जाणार आहे. ग्राहकांनी घाई-गडबड किंवा गर्दी करण्याची गरज नाही, सर्व नोंदणीकृत ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार सिलिंडर उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन वितरकांनी दिले आहे..प्रशासनाकडून धडक कारवाईचे संकेतया तक्रारींची दखल घेत माजलगावचे तहसीलदार संतोष रुईकर यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यांनी सांगितले, की शहरातील व परिसरातील हॉटेलची तपासणी करण्यासाठी तहसील कार्यालयामार्फत विशेष पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. घरगुती गॅसचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्या हॉटेल व्यावसायिकांवर कडक फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. गॅसचा साठा मुबलक असून ग्राहकांनी केवळ आवश्यकतेनुसारच खरेदी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..योगायोग गॅस एजन्सीच्या महत्त्वाच्या सूचनाशहरातील प्रमुख वितरक योगायोग गॅस एजन्सीचे प्रमुख गोविंद गरड यांनी ग्राहकांना शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे. एजन्सीने काढलेल्या सूचनेनुसार, आता केवळ बुकिंग केलेल्या ग्राहकांनाच प्राधान्याने गॅस दिला जाईल. गॅस डिलिव्हरी घेताना आलेला ओटीपी डिलिव्हरी कोड देणे अनिवार्य असून, त्याशिवाय सिलेंडर मिळणार नाही. तसेच, ज्या ग्राहकांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे, त्यांनाच पुरवठा केला जाणार आहे.