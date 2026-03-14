मराठवाडा

Beed Gas Supply: माजलगावात घरगुती गॅस पुरवठा सुरळीत; तक्रारींवर प्रशासनाची नजर; ५० हजार कनेक्शन धारकांना वेळेवर सिलिंडर

Timely Cylinder Delivery to 50,000 Connections: माजलगाव शहर व तालुक्यात घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा मागणीप्रमाणे सुरळीत चालतोय. सुमारे ५० हजार कनेक्शन धारकांना वेळेवर सिलिंडर उपलब्ध होत आहेत. तरीही काही हॉटेल आणि खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांमध्ये घरगुती गॅसचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या आहेत. पथकांकडून या गैरप्रकारांची तपासणी सुरू आहे.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

माजलगाव: इंधन टंचाईच्या चर्चा सुरू असताना, माजलगाव शहर व तालुक्यात मात्र घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सध्या तरी पूर्णपणे सुरळीत आहे. तालुक्यातील सुमारे ५० हजार गॅस कनेक्शन धारकांना मागणीप्रमाणे वेळेवर सिलिंडर उपलब्ध होत असून, सध्या कोणत्याही प्रकारची ओरड नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.

Loading content, please wait...
