माजलगाव: शहरातील प्रभाग क्रमांक ५ मधील मंगलनाथ कॉलनीच्या नशिबी सध्या खड्डे आणि पाण्याची नासाडीच आली आहे. साधारण दहा-बारा दिवसांपूर्वी मोठ्या थाटामाटात येथील सिमेंट रस्ता आणि नाली बांधकामाचे उद्घाटन करण्यात आले. .मात्र, उद्घाटनाचा नारळ फुटला आणि कामाची चाके तिथेच रुतली. नारळ फोडणारे नेते आणि काम करणारे कंत्राटदार दोघेही गायब झाल्याने येथील रहिवाशांना मात्र आता चिखल, खडी आणि खोदलेल्या रस्त्यावरून जीव मुठीत धरून चालण्याची वेळ आली आहे..नगर परिषद प्रशासनाच्या ढिम्म कारभारामुळे मंगलनाथ कॉलनीतील मूलभूत सुविधांचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. रस्ता आणि नालीसाठी रस्ता ठिकठिकाणी खोदून ठेवला आहे. रस्त्यावर खडी पसरून ठेवल्यामुळे दुचाकीस्वार घसरून पडत आहेत, तर पायी चालणेही जिकिरीचे झाले आहे..विशेष म्हणजे, या बेजबाबदार खोदकामामुळे कॉलनीतील मुख्य जलवाहिनीला (पाइपलाइन) गंभीर इजा झाली असून, अनेक ठिकाणी नळ फुटले आहेत. त्यातून हजारो लिटर पिण्याचे शुद्ध पाणी नाल्यांमधून वाहून जात आहे. एकीकडे उन्हाळा वाढत असताना दुसरीकडे पाण्याच्या नासाडीमुळे नागरिकांना पाणीटंचाईच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत..रहिवाशांची गुणवत्तेसाठीही मागणीकेवळ रस्ता पूर्ण करून भागणार नाही, तर हे काम दर्जेदार आणि टिकाऊ व्हावे, यासाठीही नागरिकांनी आग्रही भूमिका घेतली आहे. तातडीने नाली, रस्ता आणि फुटलेली पाइपलाइन दुरुस्त करून प्रशासनाने कॉलनीचा श्वास मोकळा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे..उद्घाटनानंतर प्रशासनाचे दुर्लक्षगाजावाजात उद्घाटन झाले खरे, पण त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात न झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. केवळ फोटो काढण्यापुरते उद्घाटन होते का? असा संतप्त सवाल रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे. खडी आणि अर्धवट खोदकामामुळे कॉलनीतील लहान मुले आणि ज्येष्ठांना घरातून बाहेर पडणे कठीण झाले आहे.