Beed News: पस्तीस जणांचा बळी गेला तरी प्रशासन ढिम्म; माजलगाव-तेलगाव रस्ता बनला मृत्यूचा सापळा; जिवाशी खेळ

माजलगाव: एका बाजूला विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा समृद्धीचा मार्ग, तर दुसरीकडे पस्तीस निष्पाप जीवांचा बळी घेणारा भेगांचा महामार्ग... माजलगाव ते तेलगाव या अवघ्या २० किलोमीटरच्या प्रवासात आज मृत्यू पावलापावलावर दबा धरून बसला आहे. .गाडी वेगात असते, रस्ता चकचकीत दिसतो, पण अचानक डांबराच्या काळजाला पडलेली एखादी मोठी भेग समोर येते आणि क्षणार्धात चाक अडकून रक्ताचा सडा पडतो. घराकडे निघालेला माणूस पुन्हा कधीच परतत नाही, इतकी भीषण अवस्था या महामार्गाची झाली आहे..खामगाव-पंढरपूर या राष्ट्रीय महामार्गामुळे माजलगावचे नाव देशाच्या नकाशावर आले खरे, पण निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे आज हा रस्ता शाप ठरत आहे. काम पूर्ण होण्याआधीच रस्त्याला पडलेल्या मोठ्या भेगांमुळे अपघातांची मालिका सुरू झाली. आतापर्यंत या मार्गाने ३५ जणांचा घास घेतला आहे. मात्र, प्रशासनातील ढिम्म अधिकाऱ्यांना अद्यापही याच्या दुरुस्तीचा मुहूर्त सापडलेला नाही. पावसाळा तोंडावर असताना या भेगा अधिकच धोकादायक ठरणार असून, प्रशासकीय उदासीनतेचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे.."राष्ट्रीय महामार्ग असतानाही संबंधित गुत्तेदार, कंपनीने रस्ता काम दर्जाहिन केले. परिणामी काम पूर्ण होईपर्यंतच रस्त्याला भेगा पडल्या, त्यामुळे अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला असून शासनाने तत्काळ या रस्ता दुरुस्तीकडे लक्ष द्यावे, अन्यथा शिवसेना स्टाईलने आंदोलन करण्यात येईल."- तुकाराम येवले, तालुकाप्रमुख शिवसेना, माजलगाव..हस्तांतराच्या पेचात जनता हवालदिलसार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्यातील तांत्रिक वादात या रस्त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीचा प्रश्न रखडला आहे. फाईलींचा हा खेळ सामान्य जनतेच्या जीवावर उठला असून, पावसाळ्यापूर्वी ठोस काम न झाल्यास संताप अधिक अनावर होईल..मलमपट्टी अन् मंत्र्यांचे विस्मरण!या रस्त्यासाठी अनेक सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांनी आंदोलने केली, रस्ता रोको झाला, पण प्रशासनाने केवळ माती टाकून तात्पुरती मलमपट्टी करण्यापलीकडे काहीही केले नाही. विशेष म्हणजे, निवडणूक काळात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही या रस्त्याबाबत आश्वासन दिले होते. मात्र, आजघडीला परिस्थिती जैसे थे आहे. पावसाळ्यात या भेगांमध्ये पाणी साचल्यावर दुचाकी आणि रिक्षांची चाके अडकून मोठ्या जीवितहानीची शक्यता निर्माण झाली आहे.