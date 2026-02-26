मराठवाडा

Ladki Bahin Yojana: ई-केवायसी केलेल्या महिलांना चालू महिन्याचेच पैसे; नोव्हेंबर, डिसेंबरच्या हप्त्यापासून लाडक्या बहिणी वंचित

Scheme Overview Majhi Ladki Bahin: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर नोव्हेंबर व डिसेंबरचे हप्ते अद्याप जमा नाही. केवायसीमध्ये झालेल्या चुकांमुळे महिलांना आर्थिक मदत मिळण्यात विलंब झाला असून, ३१ मार्चपर्यंत सुधारणा करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
चाकूर : राज्यात महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना सोमवारी (ता. २३) चालू महिन्याचा हप्ता जमा झाला असला तरी नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यांचे हप्ते न मिळाल्याने अनेक महिला वंचित राहिल्या आहेत. यामुळे लाभार्थींमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

