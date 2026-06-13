मराठवाडा

Kharif Season: खरीपपूर्वी शेतकऱ्यांना मोठा झटका! खतांच्या दरात मोठी वाढ, DAP-युरियाच्या तुटवड्याने चिंता वाढली

DAP and urea shortage affecting farmers: खतांच्या दरवाढीने आणि डीएपी-युरियाच्या तुटवड्याने खरीप हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला; जुन्या साठ्याची नव्या दराने विक्री, पारदर्शकतेच्या अभावावर शेतकरी संतप्त
Rising Fertilizer Costs Leave Farmers Worried Ahead of Kharif Sowing

Rising Fertilizer Costs Leave Farmers Worried Ahead of Kharif Sowing

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-राम काळगे

निलंगा : खरीप हंगामाची तयारी अंतिम टप्प्यात असताना रासायनिक खतांच्या दरात झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे शेतकरी वर्ग अडचणीत सापडला आहे. बियाणे, मजुरी, औषधे आणि इंधनाच्या वाढत्या खर्चामुळे आधीच आर्थिक ताण सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर आता खतांच्या वाढलेल्या किमतीचे नवे संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च वाढणार असून त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनावर होत आहे. सध्या शेतकरी खरिप पेरणीच्या नियोजनाने चिंताग्रस्त झाला आहे.

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