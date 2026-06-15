Pachod Crime: पाचोड पोलिसांची कारवाई; अवैध जनावर वाहतुकीप्रकरणी ६ म्हशी व बोलेरो पिकअपसह ७.७७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

-मुनाफ शेखआडूळ: पाचोड पोलिसांनी रविवारी (ता. १४ ) रोजी दुपारी अवैधरित्या जनावरांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर कारवाई करत सहा काळ्या रंगाच्या म्हशी व एक पिकअप वाहन असा एकूण ७ लाख ७७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी ता. १४ रोजी दुपारी धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील आडूळ बायपास शिवारातील इंडियन पेट्रोल पंपाजवळ गस्त घालत असताना संशयित बोलेरो मॅक्स पिकअप (क्रमांक एम एच ४४ यू ४६१२) हे वाहन आढळून आले. वाहन थांबवून तपासणी केली असता त्यामध्ये जनावरांची कोंबून वाहतूक केली जात असल्याचे निदर्शनास आले. .वाहनातील चालकाकडे जनावरांच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेले कोणतेही वैध परवाने अथवा कागदपत्रे आढळून आली नाहीत. तसेच जनावरांना क्रूरतेने बांधून वाहतूक करण्यात येत असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. यानंतर पोलिसांनी वाहनासह जनावरे ताब्यात घेतली. कारवाईदरम्यान अंदाजे ३ लाख २७ हजार रुपये किमतीच्या सहा काळ्या रंगाच्या म्हशी तसेच ४ लाख ५० हजार रुपये किमतीचे बोलेरो मॅक्स पिकअप वाहन जप्त करण्यात आले. एकूण जप्त मुद्देमालाची किंमत ७ लाख ७७ हजार रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.\rया प्रकरणी पाचोड पोलिस ठाण्यात संबंधित चालकाविरुद्ध प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा व इतर कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू असून, पोलीस उपनिरीक्षक महादेव नाईकवाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.