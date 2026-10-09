Ganja Seized : उमरगा सीमेवर पोलीस अन् अंमली पदार्थ विरोधी पथकाची धडक कारवाई; ३.२४ कोटींचा ६४२ किलो गांजा जप्त

उमरगा, (जि. धाराशिव) - उमरगा पोलीस आणि छत्रपती संभाजीनगर अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने शुक्रवारी (ता. नऊ) कर्नाटक सीमेवरील हिप्परगाराववाडी शिवारात दोन स्वतंत्र ठिकाणी छापा टाकून मोठी कारवाई केली. या संयुक्त कारवाईत बेकायदेशीरपणे लागवड केलेला सुमारे ६४२ किलो वजनाचा आणि ३ कोटी २४ लाखांहून अधिक किमतीचा गांजा जप्त करण्यात आला आहे..उमरगा तालुक्यातील कर्नाटक सीमेलगत असलेल्या हिप्परगाराववाडी येथील गायरान व शेतजमिनीवर काही व्यक्तींकडून गांजाची शेती केली जात असल्याची गोपनीय माहिती छत्रपती संभाजीनगर येथील अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पथकाने तत्काळ उमरगा पोलिसांशी संपर्क साधून ही संयुक्त कारवाई पार पाडली..दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी छापेछत्रपती संभाजीनगरच्या पथकाने पहिली कारवाई हिप्परगाराववाडी येथे केली. या गावच्या शिवारातील सर्व्हे नंबर ४७/१३ मधील कन्हैय्या विलास भांगे यांच्या दोन एकर शेतात छापा टाकला. तेथे बेकायदेशीरपणे लागवड केलेला सुमारे ३४४ किलो वजनाचा आणि एक कोटी ७२ लाख रुपये किमतीचा गांजा जप्त करण्यात आला. दुसरी कारवाई उमरगा पोलिसांनी केली.याच भागातील शिवाजी पांडुरंग यंपाळे याच्या घराशेजारील गायरान जमिनीवर छापा मारला. सुमारे एक ते दीड गुंठा जागेत इतर झाडांच्या आडोशाने ६-६ फूट उंचीची गांजाची झाडे लपवून लावली होती. पोलिसांनी ही सर्व झाडे उपटून सुमारे २९८ किलो गांजा हस्तगत केला. या प्रकरणी संशयित आरोपी शिवाजी पांडुरंग यंपाळे याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..दरम्यान ही धडक कारवाई उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रशांत संपते यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. अंमली पदार्थ विरोधी पथककाच्या पोलीस निरीक्षक गीता बागवडे, पोलीस उपनिरीक्षक प्रदीप ठाकूर, सहाय्यक फौजदार हनुमान पूरक, वाहिद मुल्ला, पोलीस हेडकॉन्स्टेबल शैला टेळे, सुरेश राऊत आणि कैलास गाडेकर यांनी तर उमरगा पोलीस पथकाचे पोलीस निरीक्षक प्रल्हाद सूर्यवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पांडुरंग कन्हेरे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्रीकांत भराटे, पोलीस उपनिरीक्षक रामहरी चाटे, सहाय्यक फौजदार प्रदीप ओव्हाळ व इतर पोलीस कर्मचाऱ्यांनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.