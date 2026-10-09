मराठवाडा

Ganja Seized : उमरगा सीमेवर पोलीस अन् अंमली पदार्थ विरोधी पथकाची धडक कारवाई; ३.२४ कोटींचा ६४२ किलो गांजा जप्त

उमरगा पोलीस आणि छत्रपती संभाजीनगर अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने शुक्रवारी (ता. नऊ) कर्नाटक सीमेवरील हिप्परगाराववाडी शिवारात दोन स्वतंत्र ठिकाणी छापा टाकून मोठी कारवाई केली.
Ganja Seized in umarga

Ganja Seized in umarga

sakal

अविनाश काळे
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​उमरगा, (जि. धाराशिव) - उमरगा पोलीस आणि छत्रपती संभाजीनगर अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने शुक्रवारी (ता. नऊ) कर्नाटक सीमेवरील हिप्परगाराववाडी शिवारात दोन स्वतंत्र ठिकाणी छापा टाकून मोठी कारवाई केली. या संयुक्त कारवाईत बेकायदेशीरपणे लागवड केलेला सुमारे ६४२ किलो वजनाचा आणि ३ कोटी २४ लाखांहून अधिक किमतीचा गांजा जप्त करण्यात आला आहे.

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