Makar Sankranti Science : मकर संक्रांत: केवळ सण नव्हे, तर निसर्गचक्राचा टर्निंग पॉईंट! उत्तरायणाचे पृथ्वीवर काय होतात बदल?

येरमाळा : मकर संक्रांती हा केवळ धार्मिक सण नसून तो खगोलशास्त्रीय आणि भौगोलिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे. या दिवसापासून सूर्याचे उत्तरायण सुरू होते. म्हणजेच सूर्य दक्षिण गोलार्धातून उत्तर गोलार्धाकडे आपला प्रवास सुरू करतो. या आंतरिक्षातील बदलाचा थेट परिणाम पृथ्वीवरील ऋतू, तापमान, दिवस-रात्र कालावधी आणि वातावरणावर होतो.तसा मानवी आरोग्यावरही परिणाम होतो. त्यादृष्टीने काळजी घेणे गरजेचे आहे..पृथ्वी आपल्या अक्षावर सुमारे २३. ५ अंश कललेली असल्यामुळे वर्षभर सूर्यकिरणांची दिशा बदलत राहते. मकर संक्रांतीच्या दिवशी सूर्य मकर रेषेवर लंबवत असतो. त्यानंतर सूर्य उत्तरेकडे सरकू लागतो. यामुळे उत्तर गोलार्धात, विशेषतः भारतात, सूर्यकिरण अधिक थेट पडू लागतात आणि तापमान हळूहळू वाढण्यास सुरुवात होते. उत्तरायण सुरू झाल्यानंतर दिवसाचा कालावधी वाढतो, तर रात्र लहान होत जाते. थंडीची तीव्रता कमी होऊ लागते. पहाटेचे धुके, गार वारे आणि दवाचे प्रमाण हळूहळू घटते. वातावरण अधिक स्थिर होऊ लागल्याने हवामानात बदल जाणवू लागतात. वायुदाबातील बदलामुळे वाऱ्यांच्या दिशेतही फरक दिसून येतो..Jalgaon News : थंडीचा 'रौद्र' अवतार! जळगावात हंगामातील नीचांकी तापमानाची नोंद; आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहन.ऋतूच्या दृष्टीने हा काळ हिवाळ्याच्या उत्तरार्धाचा आणि वसंत ऋतूच्या आगमनाचा मानला जातो. झाडांना नवी पालवी फुटू लागते, फुलझाडांवर कळ्या येतात आणि निसर्गात चैतन्य निर्माण होते. शेतीसाठी हा काळ महत्त्वाचा असून रब्बी पिकांच्या वाढीस पोषक वातावरण तयार होते. प्राणी-पक्ष्यांच्या हालचालीतही बदल दिसून येतात. सध्याच्या काळात जागतिक तापमानवाढीमुळे ऋतूचक्रात काही प्रमाणात बदल होत असले तरी सूर्याचे उत्तरायण हे निसर्गचक्राचा मूलभूत आधार आहे. हिवाळा कमी कालावधीचा होणे, उन्हाळ्याची तीव्रता वाढणे आणि पावसाचे स्वरूप बदलणे असे परिणाम दिसून येत आहेत..मकर संक्रांतीनंतर होणारे हे आंतरिक्षीय व भौगोलिक बदल पृथ्वी आणि सूर्य यांच्यातील अचूक समन्वय दर्शवतात. निसर्गातील या बदलांमुळे मानव, शेती आणि पर्यावरणाच्या जीवनक्रमावर दूरगामी परिणाम होत असून, त्यामुळेच मकर संक्रांतीला शास्त्रीय आणि सांस्कृतिक दोन्ही दृष्टिकोनातून अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे..आरोग्याची काळजी गरजेचीमकर संक्रांतीनंतर सूर्याचे उत्तरायण सुरू होत असल्याने हवामानात हळूहळू बदल जाणवू लागतात. थंडी कमी होत असली तरी सकाळ-संध्याकाळ गारवा टिकून राहतो. या बदलत्या वातावरणाचा थेट परिणाम मानवी आरोग्यावर होत असल्याने विशेष काळजी घेणे आवश्यक ठरते..या काळात सर्दी,खोकला,घसा दुखणे,ताप यासारखे आजार बळावण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सकाळी कोमट पाणी पिणे,वाफ घेणे आणि थंड पदार्थ टाळणे उपयुक्त ठरते.अचानक उष्णता वाढत असल्याने शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते,म्हणून दिवसातून पुरेसे पाणी पिणे नियमित व्यायाम करणे गरजेचे आहे.सुधाकर बिरादार.वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र येरमाळा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.