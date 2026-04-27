Parbhani News: जिल्ह्यात मलेरियावर प्रभावी नियंत्रण; रक्त तपासणी, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना

परभणी: कीटकजन्य आजार असलेल्या मलेरियावर जिल्ह्याने मागील चार वर्षांत प्रभावी नियंत्रण मिळवले असून या कालावधीत एकही मृत्यू नोंदवला गेलेला नाही, अशी माहिती जिल्हा हिवताप विभागाने दिली आहे. सातत्यपूर्ण सर्वेक्षण, मोठ्या प्रमाणावर रक्त तपासणी आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमुळे हा यशस्वी परिणाम साधता आला आहे..जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षांत सुमारे १० लाख ९४ हजार रक्त नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी केवळ ११ नमुने बाधित आढळले. वर्षनिहाय पाहता, २०२३ मध्ये २ लाख ७९ हजार ८८२ नमुने तपासले असता फक्त २ रुग्ण आढळले. २०२४ मध्ये ३ लाख २० हजार १७१ नमुन्यांमध्ये अत्यल्प बाधित रुग्ण आढळले..२०२५ मध्ये ३ लाख ९३ हजार ६१६ नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली असून ५ रुग्ण सापडले. तर १ जानेवारी २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत १ लाख ३८६ नमुने तपासण्यात आले आहेत. मलेरिया हा अॅनाफिलिस मादी डासांमुळे पसरणारा आजार आहे..स्वच्छ पाण्यात या डासांची पैदास होत असल्याने घराभोवती पाणी साचू न देणे, पाण्याचे साठे नियमित रिकामे करणे, टाक्या झाकून ठेवणे, टायर व टाकाऊ वस्तूंची विल्हेवाट लावणे तसेच सांडपाण्याची योग्य व्यवस्था करणे आवश्यक आहे..याशिवाय, फवारणी मोहिमांना सहकार्य करणे आणि मच्छरदाणीचा वापर करणेही महत्त्वाचे असल्याचे आरोग्य विभागाने सांगितले. मलेरियाची सुरवात थंडी वाजून ताप येण्यापासून होते. ताप सतत किंवा एकाआड दिवशी येऊ शकतो. त्यानंतर घाम येऊन अंग थंड पडते. डोकेदुखी, अंगदुखी, उलट्या आणि अशक्तपणा ही लक्षणेही दिसू शकतात. अशी चिन्हे आढळल्यास त्वरित रक्त तपासणी करून वेळेत उपचार घेणे आवश्यक आहे. योग्य वेळी उपचार केल्यास मलेरिया पूर्णपणे बरा होऊ शकतो..हिवताप (मलेरिया) लक्षणेथंडी वाजून अचानक ताप येणेताप सतत किंवा एकाआड दिवशी येणेतापानंतर घाम येऊन अंग गार पडणेतीव्र डोकेदुखीअंगदुखी व स्नायूंमध्ये वेदनामळमळ किंवा उलट्या होणेअशक्तपणा व थकवा जाणवणेकाही वेळा भूक न लागणे ."जागतिक मलेरिया दिनानिमित्त जिल्ह्यात जनजागृती मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. नागरिकांनी प्रतिबंधात्मक उपायांचे काटेकोर पालन करावे."-डॉ. रावजी एम. सोनवणे, जिल्हा हिवताप अधिकारी .