Hingoli: माळसेलूत चिखल तुडवत विद्यार्थी शाळेत ; रस्त्याची दुरवस्था; पालकांत तीव्र संताप; आरोग्याचा प्रश्नही गंभीर, ग्रामपंचायतीचे दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष

हिंगोली: माळसेलू येथील जिल्हा परिषद शाळेकडे जाणारा मुख्य रस्ता पावसामुळे चिखलमय झाला असून ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना रोज चिखल तुडवत साचलेल्या डबक्यातून मार्ग काढावा लागत आहे. यावेळी अनेक विद्यार्थी पाय घसरून पडत असून याकडे ग्रामपंचायतीचे दुर्लक्ष असल्याने पालकांत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. .या रस्त्यावरून रोज शेकडो विद्यार्थी ये-जा करतात. मात्र, रस्त्याची दुरवस्था पाहूनही ग्रामपंचायतीकडून कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही, असा आरोप ग्रामस्थ आणि पालकांनी केला आहे. विद्यार्थ्यांना अनेकदा चपला हातात घेऊन अनवाणी चिखलातून चालत शाळेत जावे लागत असल्याचे चित्र आहे..Parbhani: येहळेगाव ते निशाणा मार्ग बनला जीवघेणा; रस्त्यावर खड्डेच खड्डे, वाहनचालकांचे हाल; १५ गावांना जोडणाऱ्या पुलाची दुरवस्था.या परिसरात पाणी साचल्याने डासांचे प्रमाण वाढले असून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. पावसाळा सुरू होऊन बराच कालावधी लोटला तरी रस्त्याची दुरुस्ती न झाल्याने पालकांनी संताप व्यक्त केला. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या रस्त्यावर तातडीने मुरूम टाकून दुरुस्ती करावी. कायमस्वरूपी रस्ता तयार करावा, अशी मागणी पालक आणि ग्रामस्थांनी केली आहे.."दररोज शाळेत येताना चिखलातून चालावे लागते. अनेकदा पाय घसरतो. त्यामुळे लवकरात लवकर हा रस्ता दुरुस्त करावा."-रोहित शिंदे (इयत्ता ७ वी)"शाळेत पोचेपर्यंत गणवेश आणि पाय चिखलाने भरतात. आम्हाला सुरक्षित रस्ता मिळावा."- साक्षी पाटील (इयत्ता ६ वी)."पावसाळ्यात हा रस्ता खूप धोकादायक होतो. पाण्यामुळे खड्डे दिसत नाहीत. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी यात पडत आहेत."-अमोल जाधव (इयत्ता ८ वी)"लहान मुलांना या रस्त्याने पाठवताना भीती वाटते. ग्रामपंचायतीने तातडीने लक्ष देऊन रस्त्याची दुरुस्ती करावी. "-शोभा देशमुख (पालक).Maharashtra ATS Raids : पाकिस्तानी गुंडांशी सोशल मीडिया कनेक्शन! कोल्हापूरच्या 2 तरुणांची 10 तास कसून चौकशी; 'एटीएस'कडून राज्यभरात 112 तरुणांची झाडाझडती."शाळेच्या रस्त्याची अवस्था अत्यंत लाजिरवाणी आहे. मुलांच्या सुरक्षिततेपेक्षा महत्त्वाचे दुसरे काही नाही."-संजय राठोड (पालक)"दरवर्षी पावसाळ्यात अशीच परिस्थिती असते. कायमस्वरूपी रस्ता तयार करून विद्यार्थ्यांची गैरसोय दूर करावी."-मंगला चव्हाण (पालक) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.