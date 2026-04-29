Jalna News: मंठा शहरातील सुगंधानगरात दुर्गंधी!; घंटागाडी फिरकेना; नाल्या कचऱ्याने तुडुंब, डासांचाही प्रादुर्भाव

मंठा: शहरातील सुगंधानगर, वॉर्ड क्रमांक-१३ मधील काही भागांत घंटागाडी येत नसल्याने नागरिक उघड्या जागेवर किंवा नाल्यांमध्ये कचरा टाकत आहेत. यामुळे नाल्या कचऱ्याने गच्च भरल्या असून अस्वच्छता मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने दुर्गंधी पसरली आहे. .परिणामी डासांचा प्रादुर्भाव वाढून मलेरिया, डेंगीसारख्या आजारांचा धोका निर्माण झाला आहे.नगरपंचायत प्रशासनाकडून नाल्यांची वेळेवर साफसफाई होत नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे..गेल्या वर्षी पावसाळ्यात अनेक घरांमध्ये पाणी शिरल्याच्या घटना घडल्या. यंदाही नाल्यांची साफसफाई वेळेत न झाल्यास अशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..नागरिकांनी प्रशासनाकडे तुंबलेल्या नाल्यांची तातडीने साफसफाई करावी, तसेच ज्या भागात घंटागाडी येत नाही त्या ठिकाणी नियमित घंटागाडी सुरू करावी, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, नगरपंचायतीची घंटागाडी अनियमित येत नसल्याने कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.."गेल्या सहा महिन्यांपासून नाल्यांची साफसफाई वेळेवर झालेली नाही आणि घंटागाडीचाही पत्ता नाही. त्यामुळे डासांची संख्या वाढली असून आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यंदाही पावसाळ्यात पाणी घरात शिरण्याची शक्यता आहे."-दादाराव साळवे, नागरिक." नाल्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांनी गच्च भरल्या आहेत. घंटागाडी येत नसल्याने कचरा नालीत किंवा उघड्यावर टाकावा लागतो. प्रशासनाने या गंभीर बाबीकडे लक्ष द्यावे."- गोविंद देशमुख, नागरिक.