Latur News: शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार उन्हाळी हंगामासाठी सोडले पाणी ; पाच हजार हेक्टरला फायदा; मांजरा धरणातून विसर्ग

लातूर: वाढत्या उन्हामध्ये शेतातील पिके, फळबागा संकटात सापडण्याची स्थिती आहे, त्यातच पशुधनाच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही समोर होता. नदीकाठच्या गावातही पिण्याच्या पाण्याबाबत दिलासा मिळण्याची गरज होती. अशा वेळी मांजरा धरणातून विसर्ग सुरू झाला आहे, त्यामुळे नदीकाठच्या भागाला मोठा आधार झाला आहे..सध्या उन्हाळी हंगाम सुरु आहे. कडक उन्हामुळे पिकांना धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यात पाणी सोडण्याची मागणी असल्याने मांजरा धरणातून मंगळवारी (ता. २१) नदीच्या पात्रात पाणी सोडण्यात आला..Latur News: पशुपालकांची दमछाक; राने उजाड झाल्याने चाऱ्याची टंचाई, दूध उत्पादनात मोठी घट.तीन हजार ४९४ क्युसेक इतका नदीच्या पात्रात विसर्ग करण्यात आला आहे. मांजरा धरणात सध्या ५६ टक्के पाणीसाठा आहे. मार्च अखेर धरणातून सिंचनासाठी कालव्याद्वारे पाणी सोडण्यात आले होते. सध्या उन्हाळी हंगाम सुरु आहे.त्यात उन्हाची तीव्रता वाढल्याने पाण्या अभावी पिकांना धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार धरणातून पाणी सोडण्यात येत आहे..चार दरवाजे उघडलेमंगळवारी सकाळी धरणाचे दोन दरवाजे ०.२५ मीटरने उचलून एक हजार ७४७ क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. त्यानंतर दुपारनंतर धरणाचे चार दरवाजे उघडण्यात आले. यातून तीन हजार ४९४ क्युसेक्सने पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला आहे. यामुळे मांजरा नदीच्या काठच्या सुमारे पाच हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्राला फायदा होणार आहे.." उन्हाळी हंगामासाठी धरणातून पाणी सोडण्यात आले आहे. याचा फायदा नदीकाठच्या पाच हजार हेक्टरला होईल. शेतकऱ्यांनी पाणी पट्टी भरून सहकार्य करावे."-अभिजित नितनवरे, उपअभियंता, जलसंपदा.