Latur News: धरण ढवळले, पाणी खवळले; पिवळ्या पाण्याच्या पुरवठ्यामुळे लातूरकर त्रस्त; महापालिका म्हणते काम सुरू

लातूर: दरवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी मांजरा धरणातून कालव्याद्वारे पाणी सोडण्यात आले. त्यामुळे धरण ढवळून निघाले. परिणामी धरणातील पाण्याला पिवळेपणा आला असून, अशा पिवळ्या पाण्याचा शहराला महापालिकेच्या वतीने पुरवठा करण्यात येत आहे. यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत, तर यावर उपाययोजनेचे काम सुरू असल्याची माहिती महापालिका देत आहे..उन्हाळ्याची सुरवात झाली आहे. त्यात मांजरा धरणात मुबलक पाणीसाठा असूनदेखील नागरिकांना वेगवेगळ्या कारणांनी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. त्यात महापालिकेने पाणीपट्टी न भरल्याने जलसंपदा विभागाने पाणीपुरवठा खंडित केला. यात चार-पाच दिवस गेले..महापालिकेने ५३ लाख रुपये भरल्यानंतर पाणीपुरवठा सुरू झाला. पण, धरणाच्या परिसरात वादळी वारे आल्याने तेथील विजेच्या तारा तुटल्या. त्या दुरुस्त करण्यासाठी दोन दिवसांचा कालावधी गेला.दरम्यान, काही दिवसांपासून मांजरा धरणातून कालव्याद्वारे सिंचनासाठी पाणी सोडण्यात येत आहे..त्यामुळे धरणाच्या खालच्या भागातील पाणी ढवळून निघत आहे. याचा परिणाम होऊन शहराला पिवळ्या पाण्याचा पुरवठा होत आहे. आधीच आठ दिवसांतून एकदा पाणी येत आहे. त्यात असे पिवळे पाणी येत असल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. सांडपाणी म्हणूनच अशा पाण्याचा वापर नागरिकांना करावा लागत आहे. पिण्यासाठी मात्र जारचे पाणी घ्यावे लागत आहे.."मांजरा धरणातून कालव्याद्वारे सिंचनासाठी पाणी सोडण्यात आले होते. पण, ३० मार्चला ते पाणी बंद करण्यात आले आहे. सध्या पाणी सोडलेले नाही."- अभिजित नितनवरे, उपअभियंता, जलसंपदा विभाग"मांजरा धरणातून कालव्याद्वारे पाणी सोडण्यात आल्याने धरणातील पाणी ढवळून निघाले आहे. त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे आता पिवळे पाणी येत आहे. हरंगूळ जलशुद्धीकरण केंद्रात अशा पिवळ्या पाण्यावर उपाययोजना करण्यात येत आहे. पाण्याचा रंग पिवळा असला, तरी ते पिण्यास योग्य आहे."- विजय चव्हाण, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका.