Manoj Jarange: एकनाथ शिंदेंच्या मागे कोणता डाव? जरांगेंचा पुन्हा गौप्यस्फोट; हातात काय लागलं? कदमांच्या एका वक्तव्याने नवा संशय!

Manoj Jarange Patil: मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी ५०० कोटी रुपयांच्या आरोपांनंतर पत्रकारांशी संवाद साधत या प्रकरणावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. संबंधित ऑडिओ क्लिप खोटी असल्याचा दावा करणाऱ्यांना त्यांनी प्रत्युत्तर दिले. ही क्लिप कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) माध्यमातून तयार करण्यात आल्याचे सांगितले जात असेल, तर त्यामागील सत्य समोर आणावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षातील नेते रामदास कदम यांना या रेकॉर्डिंगची तारीख आणि वर्ष कसे माहिती झाले, असा सवाल करत जरांगे यांनी या प्रकरणात पडद्यामागे काही घडत असल्याचा संशय व्यक्त केला..५०० कोटी रुपये दिले असतील तर सत्य समोर आणामनोज जरांगे म्हणाले की, या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास झाला पाहिजे. आपल्याला ५०० कोटी रुपये दिल्याचा आरोप केला जात असेल, तर ते पैसे नेमके कोणी दिले, याची स्पष्ट माहिती मराठा समाजाला द्यावी. संबंधित लोक आपापसांत पैसे दिल्याची चर्चा करत असतील, तर त्यांना प्रत्यक्ष जाब विचारला पाहिजे. खोटे बोलून किंवा ऑडिओ क्लिपमध्ये आपला आवाज नसल्याचे सांगून सत्य लपवण्याचा प्रयत्न करू नये, असेही त्यांनी म्हटले.या प्रकरणाचे गांभीर्य एकनाथ शिंदे आणि भाजप या दोघांनीही लक्षात घेतले पाहिजे. पैसे दिले असतील, तर त्याची चौकशी झाली पाहिजे. अन्यथा, शिंदे खोटे बोलत आहेत का, हेदेखील भाजपने तपासून पाहावे. तसेच आपल्याला बदनाम का करण्यात आले, असा प्रश्न एकनाथ शिंदे यांनीही भाजपला विचारला पाहिजे, असे जरांगे यांनी सांगितले..५०० कोटींचं प्रकरण केंद्राकडे? मोदींना पत्र, शिंदेंच्या नेत्यांकडून फडणवीसांची भेट! जरांगेंनी उघड केलेल्या ऑडिओ क्लिपमध्ये ९ जण कोण?.ऑडिओ क्लिप एआय निर्मित असल्याचा दावा फेटाळलासंबंधित ऑडिओ क्लिप ऐकल्यानंतरच आपण त्याबाबत बोललो असून, त्यातील आवाज एआयच्या माध्यमातून तयार केलेला नाही, असा दावा जरांगे यांनी केला. संबंधित रेकॉर्डिंगच्या वेळी एआय तंत्रज्ञान उपलब्ध नव्हते, ते आता आले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. या क्लिपमध्ये बोलणारे लोक कोण आहेत, हे आपल्याला माहिती नाही, एवढ्या लोकांचे आवाज तयार करणे शक्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.यंत्रणांचा वापर करून रेकॉर्डिंग खोटे ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर जनतेचा विश्वास उरणार नाही, असे ते म्हणाले. या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करून सत्य बाहेर आणावे. संबंधित व्यक्ती आपल्या पक्षातील असल्या, तरी त्यांना पाठीशी घालू नये. तपासासाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्यास आपण तयार असल्याचेही जरांगे यांनी सांगितले..मराठा समाजाला बदनाम करण्यासाठी पथके तयार केली होती का?ऑडिओ क्लिपमध्ये दरेकर यांनी कोणाला तरी पैसे देऊन आपल्या मागे लावल्याचा उल्लेख असल्याचा दावा जरांगे यांनी केला. मराठा समाजाला बदनाम करण्यासाठी किती पथके तयार करण्यात आली होती आणि त्यासाठी खरोखर पैसे पुरवले जात होते का, याचा तपास फडणवीस यांनी करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणातील संबंधित व्यक्ती मराठा समाजासमोर उघड झाल्या पाहिजेत. अन्यथा, आपण त्यांना उघडे पाडू, असेही त्यांनी म्हटले. ज्यांनी पैसे घेतले असतील, तेही समोर येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..रामदास कदमांना रेकॉर्डिंगची तारीख कशी समजली?रामदास कदम यांनी संबंधित ऑडिओ क्लिप कोणत्या तारखेची आणि वर्षाची आहे, हे सांगितल्याचा मुद्दा उपस्थित करत जरांगे यांनी त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. शिंदे यांच्या पक्षातील नेते ही क्लिप खोटी असल्याचे सांगत असतील, तर कदम यांना तिची तारीख नेमकी कशी समजली? त्यांना ही माहिती कोणी दिली? याचाही तपास झाला पाहिजे, असे ते म्हणाले.आपल्यालाच या रेकॉर्डिंगची तारीख माहिती नसताना रामदास कदम यांना ती कशी समजली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. कदम यांचीही चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली..क्लिप माध्यमांपर्यंत आधीच कशी पोहोचली?आपण या विषयावर बोलण्याच्या तीन तास आधीच संबंधित ऑडिओ क्लिप माध्यमांपर्यंत कशी पोहोचली, याची चौकशी करण्याची मागणीही जरांगे यांनी केली. उदय सामंत हे सत्याच्या बाजूने असल्याचे सांगतानाच रामदास कदम आणि त्यांचे पुत्र संभ्रम निर्माण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. रामदास कदम नेमके कोणाला नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.रामदास कदम भाजपच्या बाजूने आहेत की एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने, हे स्पष्ट झाले पाहिजे, असे जरांगे म्हणाले. या प्रकरणामागे कोणाचे षड्यंत्र होते, याचा उलगडा झाला पाहिजे. एकनाथ शिंदे यांच्या मागेही काही राजकीय डाव सुरू असल्याचा दावा करत, आपण ऑडिओ क्लिप समोर आणल्यानंतर संबंधितांनी त्यावर उत्तर देणे अपेक्षित होते, असेही मनोज जरांगे यांनी म्हटले..Manoj Jarange: ''माझ्याकडेही एक क्लिप आहे.. पिंपरी चिंचवड...'', अजय बारस्कर यांच्याकडून जरांगे पाटलांच्या चारित्र्यावर संशय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.