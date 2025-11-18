Manoj Jarange: धनंजय मुंडेंना क्लीन चिट देऊ नका : मनोज जरांगे

मराठवाडा

Manoj Jarange Accuses Dhananjay Munde: मनोज जरांगेंनी धनंजय मुंडे यांच्या चौकशीची जोरदार मागणी करत सरकारवरील विश्वास कमी झाल्याचा आरोप केला. वडीगोद्री येथील सभेत त्यांनी घातपाताच्या कटाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
वडीगोद्री (जि. जालना) : ‘‘मला मारण्याचा कट शिजला होता. याप्रकरणी सरकारी यंत्रणेने आमदार धनंजय मुंडे यांची चौकशी करावी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंडे यांना क्लीन चिट देऊ नये’’, असे मनोज जरांगे सोमवारी (ता. १७) अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे म्हणाले.

