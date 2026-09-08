Maratha Reservation: मंत्री विखेंनी फडणवीसांचे ऐकून मराठा समाजाचे नुकसान केले; मनोज जरांगेंचा गंभीर आरोप, अंतरवालीत न येण्याचा इशारा

-दिलीप दखणेवडीगोद्री : मंत्री विखे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे ऐकून मराठा समाजाचे वाटोळे केले सुरवातीला वाटले समाजाचे कल्याण करतील पण त्यांनी नुकसान केल आहे. आम्ही सरकारला समजुन घेणार नाही विखे यांनी समिती मधुन मोठ समाजाच नुकसान केल आहे असे अंतरवाली सराटी येथे मंगळवार ता.8 रोजी पत्रकार परिषद मध्ये बोलतांना मराठा आंदोलन मनोज जरांगे यांनी सांगितले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...या वेळी बोलतांना जरांगे म्हणाले कि विखे अंतरवाली सराटीत आले किंवा नाही आले तरी काही फरक पडणार नाही त्यांनी अंतरवालीत येऊ नये, फडणवीस मराठे यांचे कामे करू देत नाही असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीर करावे विखे यांनी फडणवीस यांचे स्वप्न पुर्ण केले व आमचे वर्ष वाया घातले हैदराबाद, सातारा गॅजेट देतो म्हणाले, 58 लाख कुणबी नोंदी चे प्रमाणपत्र देतो म्हणाले यांनी काहीच दिले नाही. .इसिबिसि एकनाथ शिंदे यांनी दिले विखे म्हणतात हे होतच नाही फडणवीस यांचे गुणगान गायचे आणि शरद पवारांनी काही दिले नाही हे वारंवार सांगायच काम विखे यांनी केल त्यांनी काही दिले नाही, तुम्ही दिले व रद्द करूण नुकसान केले त्यांनी काही दिले नाही एवढच सांगायला विखे यांना अंतरवाली सराटीत पाठवले जात होते त्यांनी दिले नाही, वाटोळे केल नाही, तुम्ही देऊन रद्द केले व नुकसान केले मराठ्यांसाठी तुम्ही कलंक आहे असा गंभीर आरोप जरांगे यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर केला.मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा संघटना, समन्वयक फोडून त्यांना विरोधात बोलण्यासाठी विखे व दोन तीन मंत्री, काही आमदार, यांनी काम केले अस जरांगे यांनी सांगितले..अंतरवालीत येऊ नकातुम्ही काय केल सांगा ? मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री संजय सिरसाट यांनी प्रमाणपत्र देऊन रद्द केले नुकसान केले, मराठ्यांना काहीच मिळाले नाही याच खापर तुमच्यावर फुटणार आहे तुम्ही अंतरवाली सराटीत येऊ नका म्हणत जरांगे यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर जहरी टीका केली..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.मला बोलायला लावु नकामला बोलायला लावु नका, मराठा क्रांती मोर्चा फोडणे, समन्वयक फोडून त्यांना साथ देणे आदी काम तुम्ही केले आजुन मि खुप बोलणार आहे मराठ्याचे वाटोळे मंत्री विखे यांच्यामुळे झाले आहे असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.