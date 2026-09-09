मराठवाडा

Maratha Reservation: ‘विखेंनी मराठा समाजाचे वाटोळे केले: मनोज जरांगे संतापले; ‘गॅझेटियर’नुसार प्रमाणपत्राचे आश्वासन पाळले नाही

Jarange Attacks Vikhe Patil Over Maratha Reservation Issue: मराठा आरक्षणासाठी उपोषणावर ठाम असलेल्या मनोज जरांगेंचा आरोप; राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गॅझेटियरनुसार प्रमाणपत्राचे आश्वासन मोडून मराठा समाजाचे वाटोळे केल्याचा घणाघात, उपसमितीच्या कामगिरीवरही प्रश्नचिन्ह
Manoj Jarange Criticizes Vikhe Patil Over Maratha Reservation Says Gazetteer Based Kunbi Certificates Were Not Implemented

Manoj Jarange Criticizes Vikhe Patil Over Maratha Reservation Says Gazetteer Based Kunbi Certificates Were Not Implemented

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सकाळ वृत्तसेवा
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वडीगोद्री (जि. जालना) : मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रलंबित मागण्यांसाठी उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे यांनी मंगळवारी मंत्री व मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर टीका केली. ‘‘विखे पाटील पळपुटे असून त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ऐकून मराठा समाजाचे वाटोळे केले. त्यांनी गोड बोलून आमचे एक वर्ष वाया घालवले. हैदराबाद व सातारा गॅझेटियरनुसार प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन देऊनही त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे नुकसान झाले, ’’ असा आरोप त्यांनी केला.

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