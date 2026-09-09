Maratha Reservation: ‘विखेंनी मराठा समाजाचे वाटोळे केले: मनोज जरांगे संतापले; ‘गॅझेटियर’नुसार प्रमाणपत्राचे आश्वासन पाळले नाही

वडीगोद्री (जि. जालना) : मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रलंबित मागण्यांसाठी उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे यांनी मंगळवारी मंत्री व मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर टीका केली. ‘‘विखे पाटील पळपुटे असून त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ऐकून मराठा समाजाचे वाटोळे केले. त्यांनी गोड बोलून आमचे एक वर्ष वाया घालवले. हैदराबाद व सातारा गॅझेटियरनुसार प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन देऊनही त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे नुकसान झाले, ’’ असा आरोप त्यांनी केला..Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.जरांगे यांचे आंदोलन आणि त्यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने शासनाने निर्णय घेतले आहेत. एकदा त्यांना भेटून त्यांच्या सर्व शंका दूर केल्यामुळे आता पुन्हा अंतरवाली सराटीमध्ये शिष्टमंडळ जाणार नाही, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले होते. त्यावर जरांगे यांनी संताप व्यक्त केला. ‘‘विखे अंतरवाली सराटीत आले नाहीत तरी चालेल. आम्ही त्यांना बोलावले नाही. सरकारकडून सध्या कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा एकमेव प्रयत्न सुरू आहे. उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून विखे पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. ‘सातारा, कोल्हापूर संस्थानचे ‘गॅझेटियर’ लागू करतो, ’ असे ते वर्षभरापासून म्हणत आहेत. पण, निर्णय घेतला नाही. ‘हैदराबाद गॅझेटियर’प्रमाणे एकही प्रमाणपत्र दिले नाही. ते सर्वांत निष्क्रिय मंत्री असून त्यांनी खोटे बोलून मराठा समाजाचे वाटोळे केले. केवळ अंतरवाली सराटीचे अन् देवेंद्र फडणवीस यांचे गुणगान गायचे. .मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री संजय सिरसाट यांनी मराठा समाजाचे कुणबी जात प्रमाणपत्र रद्द करत नुकसान केले. त्यावर तुम्ही काय केले? मराठ्यांना काहीच मिळाले नाही, याचे खापर विखे पाटील यांच्यावर फुटणार आहे. - मनोज जरांगे, आंदोलनकर्ते. उद्धव ठाकरेंनी टिकवले नाही आणि फडणवीस यांनी खूप दिले, एवढेच तुणतुणे विखे वाजवतात’’, असे जरांगे म्हणाले. समन्वयक फोडले ‘‘विखे पाटील यांनी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयकही फोडले आहेत. अशा समन्वयकांना ते माझ्या अंगावर सोडत आहेत. माझ्याविरुद्ध ज्यांनी कट रचला होता, त्यातील आरोपीला विखे भेटले. या सर्व बाबी माझ्याकडे आहेत, ’’ असा आरोपही जरांगेंनी केला. ‘समन्वयकां’ना इशारा कोण बैठका घेत आहे किंवा कोण आंदोलन करीत आहे, यावर मी कधीही बोलत नाही. मध्यरात्रीपासून सात ‘सलाईन’ जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज अकरावा दिवस होता. त्यांची प्रकृती खालावली असून, सोमवारी (ता. सात) मध्यरात्रीनंतर मंत्री उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड यांनी जरांगे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. मध्यरात्रीनंतर अडीचपासून जरांगेंंना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी ‘सलाईन’ लावले. आज सकाळपर्यंत सात ‘सलाईन’ लावल्याचे वैद्यकीय अधिकारी डाॅ. शुभम राठोड यांनी सांगितले. दरम्यान, शिवसेनेचे आमदार बालाजी कल्याणकर आणि आमदार आनंद बोंढारकर, खासदार नागेश आष्टीकर यांनी भेट घेऊन जरांगेंच्या तब्येतीची विचारपूस केली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...वाशी तालुक्यात महामार्ग रोखला वाशी (जि. धाराशिव) : मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाला पाठिंब्यासाठी सकल मराठा समाजातर्फे धाराशिव-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील रुई फाटा (ता. वाशी) येथे मंगळवारी (ता.आठ) रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. आंदोलकांनी दोन तास महामार्ग रोखून धरल्याने वाहतूक ठप्प झाली होती. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना सुमारे दोन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. नायब तहसीलदार पूजा पाटील यांनी मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले. त्यानंतर रास्ता रोको आंदोलन मागे घेण्यात आले.मी मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनात झेंडा घेऊन मागे होतो. कोण कसा होता आणि आता कसा झाला, हे मला माहिती आहे. पण माझ्यावर ते कोणी बोलत नाहीत. जर बोलले, तर मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांचाही बाजार उठवू, असा इशारा जरांगे यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.