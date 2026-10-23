Manoj Jarange: जरांगेंची ऑडिओ क्लिप नेमकी आली कुठून? दहा महिन्यांआधीच सगळं कळलेलं..मग थेट धाड मारली

₹500 Crore Allegation Explained: मनोज जरांगे पाटलांनी ५०० कोटींच्या आरोपांचा बॉम्ब फोडल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. या क्लिपमुळे भाजप आणि शिवसेना हे दोन्ही सत्तापक्ष अडचणीत आल्याचं दिसून येतंय. त्यातच ही क्लिप नेमकी आली कशी आणि कुठून? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. त्याला जरांगे पाटलांनी उत्तर दिलय..शुक्रवारी मराठी वृत्तवाहिनीशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, जिथून क्लिप मिळवली तिथून कुठलीही माहिती कधी बाहेर पडत नाही, आगीत हात टाकून क्लिप मिळवली आहे. गुप्तपणे व्हिजन ठरवलं जातं, नरेटिव्ह पसरवलं जातं.. त्या संस्था असतात. हे आम्ही बाहेर काढलं ही मोठी गोष्ट असून कौतुकास्पद आहे..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.जरांगे पाटील म्हणाले की, मी पत्रकार परिषद ११ वाजता घेतली तरीही रामदास कदम यांनी १४-१०-२०२४ अशी तारीख आधीच सांगितली. यांना ते कसं माहिती? टीव्हीवर तीन तास आधी ही क्लिप कशी पोहोचली? फडणवीस, शिंदेंनी याची पूर्ण निःपक्षपणे चौकशी करावी. त्यांचे लोक जेलमध्ये गेले तरी त्यांनी विचार केला नाही पाहिजे. मात्र हे सोडून ते एआय वगैरे सांगत राहिले तर मग फडणवीसच हे करत आहेत, असं आम्हाला म्हणावं लागेल..Cancer Early Symptoms : शरीर देतंय हे गंभीर संकेत! कर्करोग होण्यापूर्वी शरीरात दिसतात 'ही' 7 सुरुवातीची लक्षणे; वेळीच काळजी घ्या, अन्यथा....क्लिप कुठून आली?''अडीच वर्षांनंतर आताच क्लिप बाहेर का आली? असा प्रश्न त्यांना पडत असेल तर आम्हालाही प्रश्न पडतो की, संतोष देशमुख यांचा खून झाला तरी अजूनही आरोपी का सापडत नाही.. असं नसतं. एखादी गोष्टी हस्तगत करण्यासाठी आम्हाला वेळ लागला. मी उपोषणात होतो, आंदोलनांमध्ये व्यस्त होतो. मला ही गोष्ट ९ ते १० महिन्यांपूर्वीच समजेलेली होती, त्याआधी माहिती नव्हती. एकाने सांगितलं, तुम्हाला ५०० कोटी रुपये शिंदे साहेबांनी दिलेत.. मी म्हटलो कोण म्हटलं तुला? तो म्हटला अशी चर्चा आहे. मी म्हटलो पुरावा लागेल.''जरांगे पाटील पुढे म्हणाले, मग मी त्या पुराव्याच्या शोधात गेलो.. आमच्या मराठ्यांच्या पोरांनी तिथे छापा टाकला.. आमचेही सोर्स आहेत. त्या जाळ्यातून पुरावा ओढून आणला. याचा आनंद तुम्हाला नाही का? एखाद्या खटल्याचा खूप दिवसांनंतर आरोपी सापडला तर आपण पोलिसांचं कौतुकच करतो ना? तसा आनंद सरकारला पाहिजे. यात आमचे ९-१० महिने गेले..''खूप मोठ्या लोकांचा यामध्ये हात आहे. फडणवीसांनाही सांगतो, तुमचंही त्यात काही असण्याची शक्यता आहे. तुम्ही त्यावर छापा मारा.. मला माहिती मिळाली आहे. हे गप्प बसले नाहीत तर मी हळूहळू सगळं बाहेर काढणार आहे. २९ ऑगस्टला उपोषणाला बसलो त्यानंतर दोन-तीन दिवसांमध्ये माझ्याकडे ती क्लिप आलेली होती. माझ्याकडे ५ रुपये नाहीत, ५०० कोटींचा आरोप मी सहन करणार नाही.'' असा इशार जरांगे पाटलांनी दिला. ते 'एबीपी माझा'शी बोलत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.