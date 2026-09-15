मराठवाडा

Maratha Reservation: मनाेज जरांगेंचा मोठा निर्णय? १८व्या दिवशी मुंबईकडे निघण्याची तयारी; उपोषणस्थळी समर्थकांची गर्दी

Manoj Jarange Prepares for Mumbai Move on Day 18 of Protest: १८ दिवसांच्या उपोषणानंतर मुंबईकडे कूच; शासनाच्या परवानगी नाकारल्यानंतरही समर्थकांचा उत्स्फूर्त जनसमर्थनाचा लोंढा
Maratha Reservation Protest Manoj Jarange Plans Mumbai Move on Day 18 Supporters Gather at Antarwali Sarati

Maratha Reservation Protest Manoj Jarange Plans Mumbai Move on Day 18 Supporters Gather at Antarwali Sarati

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वडीगोद्री : अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे उपोषण करत असुन उपोषणाचा आजचा मंगळवार ता.15 रोजी 18 वा दिवस आहे. मुंबईत उपोषण करण्यासाठी शासनाने दोन वेळा परवानगी नाकरली. त्यामुळे जरांगे हे अकरा वाजेनंतर एकटे निवडक सहकारी यांच्या सोबत मुंबईला निघणार आहे.

Loading content, please wait...
Maratha Reservation
maratha protest
Manoj Jarange Patil
Antarwali Sarati news
Marathi News Esakal
www.esakal.com