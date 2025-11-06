Manoj Jarange: मनोज जरांगे यांना जीवे मारण्याचा कट? गेवराईतून दोन संशयित ताब्यात

जालना : मराठा आरक्षण आंदोलन मनोज जरांगे यांना जीवे मारण्याची धमकी देऊन कट रचल्याप्रकरणी आंदोलक मनोज जरांगे यांनी बुधवारी(ता.पाच) मध्यरात्रीनंतर पोलिस अधीक्षक यांची भेट घेऊन तक्रार अर्ज दिला होता..त्यानुसार जालना पोलिसांनी बीड जिल्ह्यातील गेवराई परिसरातून दोन जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे मागील तीन वर्षांपासून आंदोलन करत आहेत..त्यांना धमकी देऊन जिवे मारण्यासाठी अडीच कोटींची सुपारी दिल्याप्रकरणी बुधवारी मध्यरात्रीनंतर मनोज जरांगे यांनी स्वतः पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सलयांची भेट घेऊन तक्रार अर्ज दिला होता..या तक्रार अर्जामध्ये दोन व्यक्तींची नावे देण्यात आली होती. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेने बीड जिल्ह्यातील गेवराई परिसरातून अमोल खुणे, दादा गरुड या दोघांना गुरुवारी (ता.सहा) सकाळी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून नेमका प्रकार काय आहे? याचा पोलिस तपास करत आहेत..Kolhapur Kalamba Jail : कोल्हापूरच्या कळंबा जेलमध्ये सापडली जिवंत काडतूसे, पुण्यातील आंदेकर टोळी कनेक्शन? सुरक्षा यंत्रणांना दिला चकवा.मनोज जरांगे यांनी त्यांना धमकी देऊन जीवे मारण्याचा कट रचल्या प्रकरणे बुधवारी रात्री उशिरा स्वतः तक्रार अर्ज दिला होता. या तक्रार अर्जामध्ये दोन संशोधकांची नावे होती. त्यानुसार त्या दोघांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले असून प्राथमिक तपास सुरू आहे. तपासाअंती काही आढळून आल्यास या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला जाईल.- अजयकुमार बन्सल, पोलिस अधीक्षक, जालना..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.