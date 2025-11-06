मराठवाडा

Manoj Jarange: मनोज जरांगे यांना जीवे मारण्याचा कट? गेवराईतून दोन संशयित ताब्यात

Beed Police Custody: मराठा आरक्षण चळवळीचे नेते मनोज जरांगे यांना जीवे मारण्याच्या कटाचा आरोप; गेवराईतून दोन जण पोलिसांच्या ताब्यात. धमकी प्रकरणात पोलिस तपास सुरू, मनोज जरांगे यांनी रात्री उशिरा तक्रार दाखल केली.
उमेश वाघमारे
जालना : मराठा आरक्षण आंदोलन मनोज जरांगे यांना जीवे मारण्याची धमकी देऊन कट रचल्याप्रकरणी आंदोलक मनोज जरांगे यांनी बुधवारी(ता.पाच) मध्यरात्रीनंतर पोलिस अधीक्षक यांची भेट घेऊन तक्रार अर्ज दिला होता.

