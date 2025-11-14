Manoj Jarange: टोकाला जायला नको होतं, मी एवढा सोपा नाही... जरांगेंकडून धनंजय मुंडेंना पुन्हा नार्को चाचणीचे आव्हान

बीड : ‘‘राजकारण करा, मोठे व्हा मात्र समाजाला त्रास देऊ नका. तुम्ही अन्याय केला तर मी सोडणार नाही. नार्को चाचणीसाठी प्रथम मी अर्ज केलाय, आता मागे हटू नका. नार्को चाचणी करू आणि ‘दुध का दुध, पानी का पानी’ होऊ देऊ’’, असे आव्हान मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी आमदार धनंजय मुंडे यांना दिले..एकमेकांविरोधात भाषण, टीका करणे ठीक, मात्र घातपातापर्यंत जातात. ‘कांचन’ नावाच्या संशयिताने भरपूर सांगितले आहे. तो म्हणतो म्हणजे शंभर टक्के माझ्याविरुद्ध घातपाताचा कट शिजला..काही संशयित आणि धनंजय मुंडे यांनी हा कट रचल्याचा आरोप जरांगे यांनी गुरुवारी (ता. १३) येथे पुन्हा केला. आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांभाळून राहावे, विनाकारण त्यांना पाठबळ देऊ नये, असे आवाहनही जरांगे यांनी केले..मुंडेंनी या टोकाला जायला नको होते, पण मी एवढा सोपा नाही. मी नार्को चाचणीला तयार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनाही सांगितले आहे. अशी चाचणी करा असे मुंडेही म्हणतात तर त्यांचीही करा म्हणजे सरपंच संतोष देशमुख, महादेव मुंडे प्रकरणाबाबतही कळेल..Karuna Munde on Dhananjay Munde: 'जो स्वत:च्या बायकोला संपवू शकतो...' | Beed News | Sakal News.मुंडे भावंडांना कधीच विरोधक मानले नाही. मात्र, त्यांनी त्यांच्याच समाजाचे दोन भाग पाडत कष्टकरी वर्ग गुन्हेगारीकडे वळविला. लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांच्या काळात असे नव्हते. पंकजा मुंडे यांनी आवाहन केले, शांतता राहिली पाहिजे. आम्हाला ते पटले. त्यानंतर त्यांच्याबद्दल काही बोललोच नाही, असेही जरांगे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.