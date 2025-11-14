मराठवाडा

Manoj Jarange: टोकाला जायला नको होतं, मी एवढा सोपा नाही... जरांगेंकडून धनंजय मुंडेंना पुन्हा नार्को चाचणीचे आव्हान

Jarange Challenges Dhananjay Munde: मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगें यांनी आमदार धनंजय मुंडे यांना नार्को चाचणीसाठी आव्हान दिले. घातपाताचे आरोप करत त्यांनी समाजातील न्याय आणि पारदर्शकतेवर भर दिला.
Dhananjay Munde

Manoj Jarange

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : ‘‘राजकारण करा, मोठे व्हा मात्र समाजाला त्रास देऊ नका. तुम्ही अन्याय केला तर मी सोडणार नाही. नार्को चाचणीसाठी प्रथम मी अर्ज केलाय, आता मागे हटू नका. नार्को चाचणी करू आणि ‘दुध का दुध, पानी का पानी’ होऊ देऊ’’, असे आव्हान मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी आमदार धनंजय मुंडे यांना दिले.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Dhananjay Munde
political
Maratha Reservation
law
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com