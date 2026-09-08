मराठवाडा

Maratha Reservation: मनाेज जरांगेंची प्रकृती खालावली! वजन ४५, शुगर ६६वर; रात्रीपासून ५ सलाईन, मोठे अपडेट समोर..

Manoj Jarange Health Worsens As Sugar Drops To 66: उपोषणाच्या ११व्या दिवशी मनोज जरांगेंची प्रकृती चिंताजनक; शुगर ६६, वजन ४५ किलोवर, रात्रीपासून सलग पाच सलाईनद्वारे उपचार सुरू
Manoj Jarange Health Update Sugar Falls To 66 Weight Reaches 45 Kg Five Saline Drips Given Since Night

Manoj Jarange Health Update Sugar Falls To 66 Weight Reaches 45 Kg Five Saline Drips Given Since Night

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-दिलीप दखणे

वडीगोद्री : अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षण करीता मनोज जरांगे उपोषण करत आहे मंगळवार ता.8 रोजी त्यांच्या उपोषणाचा 11 वा दिवस आहे सोमवारी मध्यरात्री वैघकिय पथक आरोग्य विभाग वडीगोद्री, जालना यांनी मनोज जरांगे यांची वैघकिय आरोग्य तपासणी केली.

Loading content, please wait...
Maratha Reservation
Maharashtra Politics
Protest
Manoj Jarange Patil
health issues after hunger strike
Marathi News Esakal
www.esakal.com