Maratha Reservation: मनाेज जरांगेंची प्रकृती खालावली! वजन ४५, शुगर ६६वर; रात्रीपासून ५ सलाईन, मोठे अपडेट समोर..

-दिलीप दखणे वडीगोद्री : अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षण करीता मनोज जरांगे उपोषण करत आहे मंगळवार ता.8 रोजी त्यांच्या उपोषणाचा 11 वा दिवस आहे सोमवारी मध्यरात्री वैघकिय पथक आरोग्य विभाग वडीगोद्री, जालना यांनी मनोज जरांगे यांची वैघकिय आरोग्य तपासणी केली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...या ठिकाणी मध्यरात्री मंत्री उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड, नारायण गडाचे महंत यांनी फोनवर जरांगे यांच्याशी संपर्क साधत वैद्यकीय उपचार घेण्याची विनंती केली सरकार आपल्या मागणीवर चर्चा करत आहे लवकर मार्ग निघेल आपण वैघकिय उपचार चालु करा अशी विनंती मंत्री उदय सामंत, आ.लाड, यांनी मनोज जरांगे यांना केली या नंतर सकाळी अडीच वाजता मनोज जरांगे यांच्यावर वैघकिय उपचार, सलाईन चालू करण्यात आले..मध्यरात्री जालना येथील सिव्हिल सर्जन डॉक्टर राजेंद्र पाटील, वडीगोद्री प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैघकिय अधिकारी डॉक्टर शुभम राठोड व पथक यांची वैघकिय तपासणी केली या डॉक्टर शुभम राठोड यांनी सांगितले की, मनोज जरांगे यांची शुगर कमी झाली आहे..त्यांची शुगर 66 झाली आहे, सात किलो वजन घटले आहे त्यांचे वजन आता 45 किलो आहे, शरीरात पाणी कमी झाल्याने थकवा येत आहे रात्री अडीच वाजेपासून सकाळी आठ वाजेपर्यंत जरांगे यांना पाच सलाईन लावण्यात आलेल्या आहेत असी माहिती डॉ.शुभम राठोड यांनी दिली आहे..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.\rमनोज जरांगे आपल्या उपोषणावर ठाम आहे बारा तारखेच्या बैठकीतून मुंबईला जाण्याची तारीख फायनल करणार आहे या पाश्वभूमीवर सरकार कडुन काय हालचाल होतील हे महत्वाचे आहे. आज सकाळ पासुन नेहमी प्रमाणे अंतरवाली सराटीत उपोषण स्थळी समाज बांधवाची गर्दी कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.