Maratha Reservation: मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा दहावा दिवस; अंबादास दानवेंची भेट, १२ सप्टेंबरनंतर मुंबईकडे कूचचा इशारा

-दिलीप दखणेवडीगोद्री: अंतरवाली सराटी येथे विधानपरिषद चे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सोमवार ता.7 रोजी मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केली.अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे उपोषण करत आहे त्यांचा उपोषणाचा आजचा ( ता.7 सोमवार) रोजी 10 वा दिवस आहे. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...मनोज जरांगे यांनी दोन दिवसापुर्वी वैघकिय उपचार, पाणी घेण बंद केल आहे त्यांना मोठा थकवा आला असल्याचे दिसत आहे. या ठिकाणी सरकार कडुन अद्याप त्यांच्या प्रलंबित मागणी बाबत ठोस निर्णय झाला नाही त्यामुळे जरांगे आपल्या उपोषणावर ठाम आहे..आज दिवसभरात सरकार परत शिष्टमंडळ पाठवणार का ? जरांगे यांच्या उपोषणावर काही तोडगा निघणार का ? जरांगे उपोषण मागे घेणार का ? असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित नागरीक यांना पडला आहे.या ठिकाणी रोज बाहेर गावातील नागरीक भेट देत आहे, लोकांचा जनसमुदाय मोठ्या प्रमाणात उपस्थित आहेत..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक. सोमवार ता.7 रोजी विधानपरिषद चे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे व प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी आज मनोज पाटील जरांगे यांची भेट घेऊन तब्येतीची विचारपूस केली. सरकार कडुन तोडगा निघाला नसेल तर येत्या बारा तारखेनंतर जरांगे हे मुंबईला जाणार आहे तशी घोषणा ते अंतरवाली सराटीत बैठक घेऊन करणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.