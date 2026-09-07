मराठवाडा

Maratha Reservation: मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा दहावा दिवस; अंबादास दानवेंची भेट, १२ सप्टेंबरनंतर मुंबईकडे कूचचा इशारा

Ambadas Danve Meets Manoj Jarange on 10th Day of Hunger Strike: मनोज जरांगे यांचे उपोषण दहाव्या दिवशीही कायम; वैद्यकीय उपचार व पाणी बंद, तब्येतीची स्थिती चिंताजनक असतानाही सरकारकडून ठोस निर्णयाचा अभाव
Manoj Jarange Hunger Strike Continues for 10th Day Ambadas Danve Meets Him Over Pending Maratha Reservation Demands

Manoj Jarange Hunger Strike Continues for 10th Day Ambadas Danve Meets Him Over Pending Maratha Reservation Demands

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-दिलीप दखणे

वडीगोद्री: अंतरवाली सराटी येथे विधानपरिषद चे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सोमवार ता.7 रोजी मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केली.अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे उपोषण करत आहे त्यांचा उपोषणाचा आजचा ( ता.7 सोमवार) रोजी 10 वा दिवस आहे.

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