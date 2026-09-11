Maratha Reservation: मनाेज जरांगे यांच्या उपोषणाचा १४वा दिवस; अभिजित दिपकेंचा सरकारवर निशाणा, ‘चर्चेसाठी पुढे या’

-उमेश वाघमारेजालना : शासनाने सर्वांना रोजगार, चांगले शिक्षण आणि दर्जेदार शाळा उपलब्ध करून दिल्या असत्या, तर मनोज जरांगे यांना आरक्षणाची मागणी करण्याची वेळ आली नसती. त्यामुळे सरकारने जरांगे यांच्या मागण्या समजून घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करावी, अशी मागणी कॉकरोज जनता पार्टीचे अभिजित दिपके यांनी शुक्रवारी (ता. ११) केली..Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.जरांगे यांच्या उपोषणाला आज १४ दिवस झाले आहेत. मात्र, सरकारकडून त्यांची विचारपूस किंवा उपोषण सोडविण्यासाठी ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. जरांगे हे स्वतःसाठी नाही तर समाजाच्या प्रश्नांसाठी उपोषणाला बसले आहेत. सरकारने मुलांना चांगले शिक्षण आणि रोजगार उपलब्ध करून दिला नाही, हे सरकारचे अपयश असल्याचे दिपके यांनी म्हटले..दिपके म्हणाले, ‘‘काल मी प्रथमेशच्या घरी गेलो होतो. सरकारला त्यांच्या कुटुंबाची एवढी काळजी आहे, तर ग्रामीण भागातील मुलांचे काय? तुम्ही तुमच्या मुलांना शिक्षणासाठी परदेशात पाठविता; मात्र या मुलांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी कधी मिळणार? ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध असता, तर जरांगे यांना उपोषणाला बसण्याची वेळ आली नसती.’’.‘‘सोनम वांगचुक यांना २६ दिवस उपाशी ठेवले. जरांगे यांच्या बाबतीतही सरकारला असेच करायचे आहे का? सोनम वांगचुक यांच्याप्रमाणे जरांगे यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रयत्न सरकारने करू नये. ‘‘हा महाराष्ट्र आहे. जरांगे यांना हात लावला, तर संपूर्ण महाराष्ट्र येथे येईल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही,’’ असेही दिपके म्हणाले. सरकारला कॉमेडियनला भेटण्यासाठी वेळ आहे; मात्र समाजासाठी लढणाऱ्या जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी वेळ नाही. कॉमेडियनला बिस्कीट खाऊ घालणे योग्य असेल, तर समाजाच्या प्रश्नांसाठी लढणाऱ्यांशीही सरकारने संवाद साधायला हवा,’’ अशी टीका दिपके यांनी केली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...इन्फो ‘एमपीएससीच्या प्रश्नावरही तोडगा काढावा’मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांसोबतच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या प्रश्नावरही सरकारने तोडगा काढावा. सरकारने अंतरवाली सराटी येथे येऊन जरांगे यांच्याशी चर्चा करावी. अन्यथा प्रथमेशसारख्या आणखी काही घटना घडण्याची शक्यता असून, त्याची जबाबदारी सरकारची असेल, असा इशाराही दिपके यांनी दिला. दरम्यान मनोज जरांगे यांच्या मुंबई आंदोलनाला आपला पाठिंबा असून, आपण या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचेही दिपके यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.