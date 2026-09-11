मराठवाडा

Maratha Reservation: मनाेज जरांगे यांच्या उपोषणाचा १४वा दिवस; अभिजित दिपकेंचा सरकारवर निशाणा, ‘चर्चेसाठी पुढे या’

Manoj Jarange Protest Enters Day 14 Abhijit Dipke Demands Talks: उपोषणाच्या १४व्या दिवशीही सरकारकडून चर्चा नाही; अभिजित दिपकेंची टीका, ‘जरांगे यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष हे शासनाचे अपयश’
Maratha Reservation Protest Manoj Jarange Strike Enters Day 14 Abhijit Dipke Demands Government Dialogue

Maratha Reservation Protest Manoj Jarange Strike Enters Day 14 Abhijit Dipke Demands Government Dialogue

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-उमेश वाघमारे

जालना : शासनाने सर्वांना रोजगार, चांगले शिक्षण आणि दर्जेदार शाळा उपलब्ध करून दिल्या असत्या, तर मनोज जरांगे यांना आरक्षणाची मागणी करण्याची वेळ आली नसती. त्यामुळे सरकारने जरांगे यांच्या मागण्या समजून घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करावी, अशी मागणी कॉकरोज जनता पार्टीचे अभिजित दिपके यांनी शुक्रवारी (ता. ११) केली.

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