Maratha Reservation: अंतरवालीत जरांगे, वडीगोद्रीत हाके; १४व्या दिवशी आंदोलनाची पुढची दिशा काय? अभिजीत दिपकेंच्या भूमिकेकडेही लक्ष

- दिलीप दखणेवडीगोद्री: अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे उपोषण करत असुन उपोषणाचा शुक्रवार ता.11 रोजी 14 वा दिवस आहे. मनोज जरांगे हे शनिवार ता.12 रोजी अंतरवाली सराटीत राज्यव्यापी महत्वाचे आयोजन केले असुन मुंबईला जाण्यासाठी काय नियोजन आहे, मार्ग कोणता , या बाबत सविस्तर माहीती देणार आहे या बैठकी कडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. .Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.सरकारकडुन चार दिवसात कोणत्याही प्रकारचा संर्पक साधला गेला नाही बारा तारखेला बारा वाजता अंतरवाली सराटीत बैठक होणार आहे त्या पुर्वी शिष्टमंडळ भेट देणार का ? या कडे लक्ष लागले आहे..शुक्रवारी रात्री जरांगे यांची तब्येत बिघडली होती वैघकिय तपासणी करूण उपचार करण्यात आले असल्याची माहिती प्राथमिक आरोग्य केंद्र वडीगोद्री चे वैघकिय अधिकारी डॉक्टर शुभम राठोड यांनी दिली आज अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे यांना पाठिंबा देण्यासाठी क्राकोज जनता पार्टीचे अभिजीत दिपके दुपारी येणार आहे या कडे देखील राज्याचे लक्ष लागले आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...ओबीसी पदाधिकारी यांच्या बैठकीचे आयोजनअंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे उपोषण करत आहे तर वडीगोद्री येथे श्री बळीराम खटके यांच्या निवासस्थानी ओबीसी चे नेते प्रा.लक्ष्मणराव हाके व प्रमुख पदाधिकारी यांची बैठक होत आहे, सरकारणे कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करिता शिबीराचे आयोजन केले आहे, हैदराबाद गॅजेट नुसार ज्या नोंदी आहेत त्यांना प्रमाणपत्र वाटप, ओबीसी आरक्षण संरक्षण करणे, आदि महत्वाच्या विषयावर ओबीसी चि बैठक महत्वाची ठरणार आहे यात काय निर्णय होतो तो दुपारी प्रा.लक्ष्मण हाके पत्रकार परिषद घेऊन सांगणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.