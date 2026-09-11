मराठवाडा

Maratha Reservation: अंतरवालीत जरांगे, वडीगोद्रीत हाके; १४व्या दिवशी आंदोलनाची पुढची दिशा काय? अभिजीत दिपकेंच्या भूमिकेकडेही लक्ष

Jarange and Hake in Focus as Protest Enters Day 14: मनोज जरांगे यांच्या १४व्या दिवशीही सुरू असलेल्या उपोषणाकडे राज्याचे लक्ष; अंतरवाली सराटीतील राज्यव्यापी बैठकीत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार, सरकारच्या भूमिकेची प्रतीक्षा
Manoj Jarange and Laxman Hake in Focus as Protest Enters Day 14 and OBC Leaders Hold Important Meeting in Wadigodri

Manoj Jarange and Laxman Hake in Focus as Protest Enters Day 14 and OBC Leaders Hold Important Meeting in Wadigodri

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- दिलीप दखणे

वडीगोद्री: अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे उपोषण करत असुन उपोषणाचा शुक्रवार ता.11 रोजी 14 वा दिवस आहे. मनोज जरांगे हे शनिवार ता.12 रोजी अंतरवाली सराटीत राज्यव्यापी महत्वाचे आयोजन केले असुन मुंबईला जाण्यासाठी काय नियोजन आहे, मार्ग कोणता , या बाबत सविस्तर माहीती देणार आहे या बैठकी कडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

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