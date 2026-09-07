मराठवाडा

Maratha Reservation: मनाेज जरांगेंच्या उपोषणाला पाठिंबा; वडीगोद्रीत रास्ता रोको, सोलापूर-धुळे महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

Manoj Jarange Supporters Block Solapur Dhule Highway In Vadigodri: मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाला वडीगोद्रीत जोरदार पाठिंबा; सोलापूर-धुळे महामार्गावर रास्ता रोकोमुळे वाहतूक ठप्प, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा
Manoj Jarange Hunger Strike Gets Support In Vadigodri Road Blockade Disrupts Traffic On Solapur Dhule National Highway

Manoj Jarange Hunger Strike Gets Support In Vadigodri Road Blockade Disrupts Traffic On Solapur Dhule National Highway

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वडीगोद्री : मनोज जरांगे यांना पाठींबा देण्यासाठी वडीगोद्री येथे सोलापूर धुळे या राष्ट्रीय महामार्गावर सोमवार ता.7 रोजी रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. मनोज जरांगे अंतरवाली सराटीत उपोषण करत असुन उपोषणाचा सोमवार ता.7 रोजी 10 वा दिवस आहे.

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