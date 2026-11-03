Manoj Jarange: मी मॅनेज होणारा नाही ; माझ्या नादी लागू नका! ; राज्य सरकारला मनोज जरांगे यांचा इशारा

नवीन नांदेड : ‘रोज एक टोळी माझ्या मागे लागली आहे; पण मी कधीच मॅनेज होणार नाही. मी कोणत्या दिवशी छापा टाकेन, तेव्हा रडायची वेळ तुमच्यावर येईल. मी पडदा फाडून सत्य बाहेर आणणारा आहे,’ असा इशारा मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिला..नवीन नांदेड येथील गुंडेगावकर मंगल कार्यालयात कीर्तन सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमात जरांगे यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. ‘मी समाजापुढे केवळ सत्य मांडत आहे. प्रत्येकाने एखाद्या नेत्याला जपण्यापेक्षा आपल्या मुलांच्या भविष्याचा विचार केला पाहिजे. अन्यथा तुमच्या एका चुकीमुळे पुढच्या पिढ्या बरबाद होतील. .समाजाकडे नोंदी उपलब्ध असूनही सरकारने प्रमाणपत्रे देणे थांबवले आहे. सरकार सांगते की अर्जच आले नाहीत. मात्र, अधिकारीच लोकांचे अर्ज स्वीकारत नसतील, तर ते सरकारपर्यंत कसे पोचणार? अधिकारी अर्ज स्वीकारत नाहीत, असा आरोपही जरांगे यांनी केला..दिवंगत गणपतराव वडजे पाटील यांच्या स्मृतींना अभिवादन करण्यासाठी श्याम पाटील वडजे आणि परिवाराच्या वतीने सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी नांदेड जिल्ह्यातील राजकीय, सामाजिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि विधी क्षेत्रांतील मान्यवर, मराठा आरक्षण आंदोलनातील कार्यकर्ते, जरांगे पाटील यांचे समर्थक, मराठा समाजबांधव, नातेवाईक आणि मित्रपरिवार उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.