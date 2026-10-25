Manoj Jarange: ‘कितीही प्रयत्न झाले तरी सत्य बाहेर आणणारच’; ऑडिओ क्लिप प्रकरणावरून मनोज जरांगे आक्रमक

अंकुशनगर : मराठा आरक्षण आंदोलनाशी संबंधित व्हायरल ऑडिओ क्लिप प्रकरणावरून मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. ही क्लिप खोटी ठरवण्यासाठी पडद्यामागून प्लॅनिंग सुरू असल्याची कुजबूज आपल्या कानावर आली आहे. मात्र, कितीही प्रयत्न झाले तरी या प्रकरणातील सत्य समाजासमोर आणणारच, असा निर्धार जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणाच्या तपासात सत्याच्या बाजूने उभे राहावे, असे आवाहनही जरांगे यांनी केले आहे. रविवारी अंकुशनगर येथील निवासस्थानी जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली यावेळी ते बोलत होते..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.ऑडिओ क्लिप खोटी ठरवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशयजरांगे पाटील म्हणाले की, ऑडिओ क्लिप प्रकरण समोर आल्यापासून काही लोकांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. यापूर्वी क्लिप खरी असल्याचे सांगितले जात होते; मात्र आता तिला एआयच्या माध्यमातून तयार केल्याचे म्हटले जात आहे. एकमेकांना वाचवण्यासाठी हा प्रयत्न होत आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या क्लिपच्या सत्यतेबाबत निष्पक्ष तपास होणे आवश्यक आहे. क्लिप खोटी ठरवण्यासाठी पडद्यामागून नियोजन सुरू असल्याची माहिती आपल्याला मिळाली असून, या प्रकरणात आणखी खोलवर जाऊन सत्य बाहेर काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..फडणवीस आणि शिंदेंनी सत्याच्या बाजूने राहावेया प्रकरणाच्या तपासाबाबत देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्यावर आपण विश्वास ठेवला आहे. ऑडिओ क्लिपची सत्यता निष्पक्षपणे तपासली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, सत्तेत राहण्यासाठी एकमेकांना वाचवले जात असेल, तर ते योग्य नाही, अशी टीका जरांगे पाटील यांनी केली. या क्लिपच्या माध्यमातून फडणवीस यांना गोत्यात आणण्याचा प्रयत्न झाला होता का, तसेच मराठा समाजातील काही लोकांना समाजापासून तोडण्याचे नियोजन होते का, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले. या प्रकरणात कोणाचाही सहभाग असल्यास तो तपासातून स्पष्ट झाला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..समाजासाठी काम करणे घातक ठरतेय का?समाजासाठी प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या व्यक्तींना अनेकदा स्वतःच्याच लोकांकडून त्रास सहन करावा लागतो, अशी खंत जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केली. सरळ भावनेने आणि इमानदारीने काम करणाऱ्यांना अडचणीत आणले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.चांगले काम केल्यामुळे बळी जाण्याची वेळ येत असेल, तर ही गंभीर बाब आहे. लबाडी, फितुरी आणि गद्दारी करून सोबत राहण्याची अपेक्षा केली जात असेल, तर अशा प्रवृत्तींना विरोध करणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले. आपण जे सत्य आहे ते समाजासमोर मांडणार असून, कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..शिंदेंना साथ दिली, ही आमची चूक होती का?एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल बोलताना जरांगे पाटील यांनी भावनिक नाराजी व्यक्त केली. शिंदे हे मराठा समाजातील नेते असल्याने त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी आम्ही जिवाचे रान केले. समाजातील माणूस मोठा झाला पाहिजे, या भावनेतून आम्ही त्यांना साथ दिली. मात्र, आज त्यांच्याकडूनच त्रास सहन करावा लागत असेल, तर ही आमच्यासाठी शोकांतिका आहे, असे ते म्हणाले.आम्हाला वाऱ्यावर सोडून सत्तेतील नेत्यांनी एकमेकांना मित्र म्हणून साथ द्यावी, हे दुर्दैवी आहे. समाजाच्या प्रश्नांसाठी उभे राहणाऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली..लाड आणि संजय राऊत यांचा संबंध नसल्याचा दावाऑडिओ क्लिप प्रकरणात आमदार प्रसाद लाड यांचा विषय नसल्याचे सांगताना आपल्याकडे वेगळे स्रोत असल्याचा दावा जरांगे पाटील यांनी केला. तसेच, संजय राऊत यांचाही या प्रकरणाशी संबंध नसल्याचे त्यांनी म्हटले. या प्रकरणामागे नेमके कोण आहे, हे तपासातून समोर आले पाहिजे, असे ते म्हणाले.पडद्यामागील राजकारण धोकादायकसामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना पडद्यामागून केलेल्या नियोजनाचा मोठा फटका बसू शकतो. अशा प्रकारच्या गुप्त हालचालींमुळे समाजातील नेते आणि राजकीय व्यक्तींचे नुकसान होते. त्यामुळे राजकीय पक्षांतील नेत्यांनी अधिक सावध राहण्याची गरज आहे, असे जरांगे पाटील म्हणाले.पडद्यामागून कटकारस्थाने करणाऱ्या प्रवृत्ती समाजासाठी धोकादायक आहेत. राजकीय नेत्यांनी केवळ वरवरच्या आरोपांकडे न पाहता, त्यामागील हेतू आणि वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले..भुजबळांवर टीका; सर्व समाजांना त्रास होत असल्याचे मतछगन भुजबळ यांच्याबाबत विचारले असता जरांगे पाटील यांनी टीका केली. अशा प्रकरणांतून संबंधितांनी धडा घेतला पाहिजे, असे ते म्हणाले. पडद्यामागील नियोजनामुळे दलित, ओबीसी आणि मराठा समाजातील लोकांसह सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.राजकीय नेत्यांनी अशा घटनांकडे गांभीर्याने पाहून सावध राहिले पाहिजे. समाजात फूट पाडणाऱ्या आणि नेत्यांना एकमेकांविरोधात उभे करणाऱ्या प्रवृत्ती ओळखणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.राष्ट्रवादीतील बैठकीवर भाष्य टाळलेराष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीबाबत विचारले असता, हा त्या पक्षाचा अंतर्गत विषय असल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले. महाविकास आघाडी असो किंवा महायुती, कोणत्याही पक्षातील व्यक्तीने चूक केली तर त्याला सोडता कामा नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. इतर पक्षांच्या अंतर्गत राजकारणावर भाष्य करण्याचे कारण नसल्याचेही ते म्हणाले.वृक्षतोडीवरून सरकारला सवालएका बाजूला सरकार वृक्षलागवडीचे आवाहन करते, तर दुसऱ्या बाजूला झाडांची तोड होत असल्याचे चित्र दिसते. सरकारच्या भूमिकेत ताळमेळ नसल्याची टीका जरांगे पाटील यांनी केली. ऑडिओ क्लिप प्रकरणातही सत्याला खोटे आणि खोट्याला सत्य ठरवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.सरकार जे सांगते तेच अंतिम सत्य मानायचे आणि जनतेने उपस्थित केलेले प्रश्न दुर्लक्षित करायचे, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये. सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.नितीन गडकरींचे कौतुककेंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याबाबत बोलताना जरांगे पाटील यांनी त्यांचे कौतुक केले. गडकरी हे जे सत्य आहे ते बोलतात, त्यामुळे राज्यात आणि देशात त्यांची वेगळी पत निर्माण झाली आहे, असे ते म्हणाले.पडद्यामागून नियोजन करून राजकारण करणाऱ्यांपेक्षा स्पष्ट भूमिका घेणाऱ्या नेत्यांना अधिक महत्त्व मिळते. अशा प्रकारचे राजकारण फार काळ टिकत नाही, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.निष्पक्ष तपासातून सत्य समोर येण्याची अपेक्षाऑडिओ क्लिप प्रकरणातील आरोप, क्लिपची सत्यता आणि कथित पडद्यामागील नियोजन याबाबत अद्याप निष्पक्ष तपासातून स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात कोणाचाही सहभाग असल्यास तो पुराव्यांच्या आधारे समोर यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. दरम्यान, आपण सत्य समाजासमोर आणणारच, असा निर्धार मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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