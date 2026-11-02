Manoj Jarange Patil: ''माझ्याविरोधात महिलांची एक टोळी मुख्यमंत्र्यांना भेटली'', मनोज जरांगेंचा आणखी एक गौप्यस्फोट

Maratha reservation: राज्य सरकारने मराठ्यांचं कुणबी प्रमाणपत्र वाटप थांबवलं आहे, माझ्याविरोधात षड्यंत्र सुरु आहेत.. परवाच महिलांची एक टोळी मुख्यमंत्र्यांना भेटली, माझ्याकडे त्याचे पुरावे आहेत.. अशा शब्दांत मनोज जरांगे पाटालंनी सराकरावर टीकास्र सोडलं. ते नांदेड जिल्ह्यातल्या पोखर्णी येथून माध्यमांशी बोलत होते..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.जरांगे पाटील म्हणाले की, समाजापुढे मी सत्य मांडत आहे. हैदराबाद गॅझेटियर, कोल्हापूर, सातारा गॅझेटियर त्यांना द्यायचं नाहीये. भाजप, शिवसेनेच्या नेत्यांनी नेता जपण्यापेक्षा आपल्या मुलांचा विचार करावा, नाहीतर तुमच्या दहा पिढ्या बरबाद होणार.. तुमच्या चुकीमुळे तुमचं लेकरू लोकाच्या दारात झाडू मारताना दिसेल. डोळ्याने दिसत असतानाही मला प्रश्न विचारण्याची गरज आहे का?.जरांगे पाटील पुढे म्हणाले, आपल्या नोंदी असूनही सरकारने प्रमाणपत्र थांबवलेले आहेत. सरकार म्हणतंय अर्जच आले नाहीत. पण अधिकारीच अर्ज स्वीकारत नसतील तर अर्ज येतील कसे? लोकं नोंदी घेऊन जात आहेत, परंतु अर्ज स्वीकारले जात नाहीत.. वरतूनच थांबायचं सांगितल्याचं अधिकारी सांगताहेत.. मन आजही तुमची वाट पाहतंय; वडिलांच्या वर्षश्राद्धादिवशी प्रार्थना बेहेरे भावुक; कावळ्याने घास घेतल्याचा व्हिडीओ केला शेअर .''मराठ्यांचा सरकारने खेळ मांडला आहे. मी इमानदारीने खरं सांगतोय म्हणून ते माझ्या मागे लागले आहेत. तू मराठ्यांना खरं सांगू नकोस, असं त्यांचं म्हणणं आहे. मी खरं सांगतो म्हणून ते माझ्या मागे लागलेत.. आपले पूर्ण प्रमाणपत्र थांबवले आहेत, तरीही बोलायचं नाही का? आपली शोधमोहीमही थांबवली आहे.. तरी आपण जागे होत नसू तर अवघड आहे. एवढं होऊनही आपले लोक नेत्यावरच प्रेम करीत आहेत. यांनाही अंदाज नाहीये की मी किती लांब हात टाकू शकतो.'' असा गर्भित इशारा जरांगे पाटलांनी दिला..जरांगे पाटलांनी शेवटी दावा केला की, माझ्याविरोधात टोळ्या बनवणं सुरु आहे. बुधवारी महिलांची एक टोळी बोलावली होती. त्यात देवेंद्र फडणवीसांचा ओएसडी आहे. आमचा माणूस तर रोज त्याच कामात आहे.. ज्याला आम्ही डोक्यावर घेऊन नाचलोत, मान-सन्मान वाढवला, त्याचे माणसं तर प्रत्येक जिल्ह्यात फिरत आहेत.. अशा शब्दांत जरांगे पाटलांनी गोपनीय माहिती मिळाल्याचा दावा केलाय.