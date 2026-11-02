मराठवाडा

Manoj Jarange Patil: ''माझ्याविरोधात महिलांची एक टोळी मुख्यमंत्र्यांना भेटली'', मनोज जरांगेंचा आणखी एक गौप्यस्फोट

Manoj Jarange Patil speech Pokharni Nanded: ''आपल्या नोंदी असूनही सरकारने प्रमाणपत्र थांबवलेले आहेत. सरकार म्हणतंय अर्जच आले नाहीत. पण अधिकारीच अर्ज स्वीकारत नसतील तर अर्ज येतील कसे?''
manoj jarange

manoj jarange

esakal

संतोष कानडे
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Maratha reservation: राज्य सरकारने मराठ्यांचं कुणबी प्रमाणपत्र वाटप थांबवलं आहे, माझ्याविरोधात षड्यंत्र सुरु आहेत.. परवाच महिलांची एक टोळी मुख्यमंत्र्यांना भेटली, माझ्याकडे त्याचे पुरावे आहेत.. अशा शब्दांत मनोज जरांगे पाटालंनी सराकरावर टीकास्र सोडलं. ते नांदेड जिल्ह्यातल्या पोखर्णी येथून माध्यमांशी बोलत होते.

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Devendra Fadnavis
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