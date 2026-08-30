Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगेंचा इशारा अन् बंडू जाधवांचं प्रत्युत्तर; म्हणाले, “आता कार्यक्रम रद्द करणं शक्य नाही”

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी परभणीतील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत होणारा शेतकरी मेळावा रद्द करण्याचा इशारा दिल्यानंतर खासदार बंडू जाधव यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. गेल्या सुमारे 15 दिवसांपासून या कार्यक्रमाची तयारी सुरू होती. त्यामुळे ऐनवेळी कार्यक्रम रद्द करणे योग्य वाटत नसल्याचे जाधव यांनी सांगितले..परभणीत आज एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेच्या वतीने शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाला विरोध करत मनोज जरांगे पाटील यांनी खासदार संजय जाधव यांना फोन केला. कार्यक्रम रद्द केला नाही, तर कार्यकर्त्यांना घेऊन कार्यक्रमस्थळी येण्याचा इशारा त्यांनी दिला. तसेच काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची जबाबदारी जाधव यांच्यावर असेल, असेही जरांगे यांनी म्हटले..Manoj Jarange: मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची रणनीती काय? 1700 पोलिसांच्या सुट्ट्या रद्द; आज काय घडणार?.“समाज महत्त्वाचा आहे, नेता नाही”मनोज जरांगे यांनी फोनवरून कार्यक्रम रद्द करण्याची मागणी केली. “समाज महत्त्वाचा आहे, नेता महत्त्वाचा नाही,” असे सांगत त्यांनी जाधव यांना कार्यक्रम थांबवण्याचे आवाहन केले. संजय शिरसाट यांनी प्रमाणपत्र रद्द केल्याचा उल्लेख करत, हा कार्यक्रम झाल्यास आपण स्वतः उपोषण सोडून कार्यक्रमस्थळी येऊ, असा इशाराही त्यांनी दिला.जरांगे यांनी यापूर्वी आपण कोणावरही चाल करून गेलेलो नाही, असे सांगत यावेळीही आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली. कार्यक्रम रद्द न झाल्यास कार्यकर्त्यांसह गाड्या घेऊन निघण्याचा इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे राज्यातील वातावरण अस्थिर होण्याची शक्यता असल्याचे सांगत कार्यक्रम रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली..बंडू जाधव यांची भूमिका काय?मनोज जरांगे यांच्या या इशाऱ्यानंतर खासदार बंडू जाधव यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. “जरांगे पाटील यांना माझ्यावर टीका करण्याचा नैतिक अधिकार आहे,” असे जाधव यांनी म्हटले. मात्र, कार्यक्रमाची तयारी गेल्या 15 दिवसांपासून सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..जाधव यांच्या म्हणण्यानुसार, कार्यक्रम सकाळी 11 वाजता नियोजित होता आणि त्याच सुमारास त्यांना कार्यक्रम रद्द करण्याचा फोन आला. “दादा, तुम्ही मला रात्री जरी सांगितले असते, तरी मी कार्यक्रम रद्द केला असता. आता लोक येऊन बसले आहेत. अशा वेळी कार्यक्रम रद्द करणे माझ्या मनाला सयुक्तिक वाटत नाही,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.“ज्या तुमच्या भावना आहेत, त्या माझ्याही आहेत,” असेही बंडू जाधव यांनी सांगितले. त्यामुळे मनोज जरांगे यांच्या विरोधानंतरही परभणीतील नियोजित कार्यक्रम रद्द करण्याबाबत जाधव यांनी असहमती दर्शवली आहे..Manoj Jarange Mumbai March: मनोज जरांगे यांनी हाक दिल्यास मुंबईकडे कूच ; मराठा बांधवांचा इशारा; सकल मराठा समाजातर्फे राज्य शासनाविरोधात निदर्शने .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.