Manoj Jarange: सरकारकडून जरांगेंच्या मागण्या मान्य! प्रसाद लाड यांच्या हस्ते घेतलं पाणी, सलाईनही घेणार

मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरु केलं आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करावेत, कोल्हापूर, सातार गॅझेट लागू करावं, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, रद्द झालेल्या वैध व्हॅलिडिटी बहाल कराव्यात, या मागण्यांसाठी हे उपोषण सुरु आहे..बुधवार, दि. २ सप्टेंबर रोजी उपोषणाचा पाचवा दिवस आहे. सरकारच्या वतीने आमदार प्रसाद लाड यांनी रात्री ८ नंतर मनोज जरांगे पाटलांची भेट घेतली आणि सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्याचं सांगितलं. त्यानंतर लाड यांनी जरांगेंना उपोषण सोडण्यासाठी गळ घातली. मात्र जरांगे पाटलांनी उपोषणावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला..उद्या दुपारपासून हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र वाटप सुरु होईल, असं आश्वासन प्रसाद लाड यांनी दिलं. मात्र जरांगे पाटलांनी आधी प्रमाणपत्र वाटप सुरु करा आणि त्याच्या व्हॅलिडिटी कशी देणार ते सांगा, अशी मागणी केली. तसेच सातारा, कोल्हापूर गॅझेट लागू करण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी पाहिजे असेल तर त्याचा तातडीने जीआर काढा, अशीही मागणी जरांगे पाटलांनी केली..प्रसाद लाड यांनी सरकार सर्व मागण्यासांठी राजी असल्याचं सांगितलं. मात्र जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम आहेत. सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय उपोषण सोडणार नाही, अशी भूमिका पाटलांनी घेतली. शेवटी लाड यांनी जरांगे पाटलांना पाणी आणि सलाईन घेण्यासाठी गळ घातली..मनोज जरांगे पाटलांनी प्रसाद लाड यांनी ऐकून घेत पाणी घेतलं आणि सलाईन घेण्याचाही शब्द दिला. त्यामुळे आता उद्या हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात सरकार मोठा निर्णय घेऊ शकतं. शिवाय कोल्हापूर आणि सातारा गॅझेट लागू करण्यासंबंधी जीआर निघण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.