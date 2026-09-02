मराठवाडा

Manoj Jarange: सरकारकडून जरांगेंच्या मागण्या मान्य! प्रसाद लाड यांच्या हस्ते घेतलं पाणी, सलाईनही घेणार

Manoj Jarange: सरकारकडून जरांगेंच्या मागण्या मान्य! प्रसाद लाड यांच्या हस्ते घेतलं पाणी, सलाईनही घेणार
संतोष कानडे
Updated on

मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरु केलं आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करावेत, कोल्हापूर, सातार गॅझेट लागू करावं, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, रद्द झालेल्या वैध व्हॅलिडिटी बहाल कराव्यात, या मागण्यांसाठी हे उपोषण सुरु आहे.

Loading content, please wait...
Video
Maratha Reservation
photo
Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange leadership
Marathi News Esakal
www.esakal.com