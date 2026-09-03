Manoj Jarange Patil: शिष्टमंडळासोबतची चर्चा निष्फळ! मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम; लाड म्हणाले, ''...नाहीतर मी उपोषणाला बसेन''

मराठा आरक्षणाबाबतच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटलांनी २९ ऑगस्टपासून उपोषणाचं हत्यार उपसलेलं आहे. गुरुवारी उपोषण सुटेल अशी शक्यता निर्माण झाली होती. सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्या होत्या. सरकारचं शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीमध्ये दाखल झालं होतं. मात्र जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम राहिले..हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमामपत्र वाटप, रद्द झालेल्या व्हॅलिडिटी बहाण करणे, सातारा गॅझेट, कोल्हापूर गॅझेट लागू करणे, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे यासह इतर मुद्द्यांवर चर्चा झाली आहे. मात्र या सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी होईपर्यंत आपण उपोषण सोडणार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटलांनी घेतली..सरकारच्या शिष्टमंडळामध्ये मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड आणि जिल्हाधिकारी, जालना यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते. दोन-अडीच तास चर्चा झाल्यानंतर जरांगे पाटलांना उपोषण मागे घेण्यासाठी सर्वांनीच विनवणी केली, मात्र जरांगे पाटलांनी कोणाचं काहीच ऐकलं नाही..आमदार प्रसाद लाड यांनी तर स्वतः उपोषणाला बसण्याची तयारी दाखवली आणि उपस्थित मराठा समाजबांधवांना आवाहन करीत उपोषण थांबवायला लावण्याची विनंती केली. दुसरीकडे उदय सामंत हेदेखील समाजबांधवांना आवाहन करत उपोषण थांबवायला लावण्याची मागणी केली. आता उपचार घ्या आणि १० तारखेनंतर मागण्या मान्य झाल्या नाही तर पुन्हा आंदोलन करा, असं सामंत म्हणाले. मात्र जरांगे पाटील ठाम होते..शेवटी राधाकृष्ण विखे पाटलांनीही गळ घातली. मराठा समाजाचा आणि आमचा तुमच्यात जीव आहे. तुम्ही हवं तर उपोषण स्थगित करा आणि १० सप्टेंबरनंतर गरज पडली तर पुन्हा सुरु करा, असं म्हणत विनवणी केली. मात्र जरांगे पाटलांनी अंमलबजावणी झाल्याशिवाय उपोषण थांबवणार नसल्याचं म्हटलं. .असं असलं तरी जरांगे पाटलांनी पाणी घेण्यास आणि डॉक्टरांकडून उपचार घेण्यास सहमती दाखवली आहे. प्रसाद लाड यांना आवाहन करत जरांगे पाटील म्हणाले की, तुम्ही पुढचे दोन-चार दिवस इथेच थांबा आणि सगळं मार्गी लावा.. मी घरी ताईंना फोन करुन सांगतो की, ते दोन-चार दिवस येणार नाहीत. त्यानंतर उपोषणस्थळी चांगलाच हशा पिकला. जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम आहेत म्हटल्यावर शिष्टमंडळ आल्या पावली माघारी परतलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.