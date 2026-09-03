Manoj Jarange Patil: उद्यापासून हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र वाटप, प्रत्येक जिल्ह्याला नोडल ऑफिसर

Manoj Jarange Patil Hyderabad Gazette: मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात पुन्हा एकदा तापला आहे. मागच्या पाच दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटलांचं अंतरवाली सराटी इथं उपोषण सुरु आहे. गुरुवारी सहाव्या दिवशी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत आणि आमदार प्रसाद लाड आंदोलनस्थळी दाखल झाले होते. त्यापूर्वी मराठा आरक्षण अभ्यासकांची सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत छत्रपती संभाजी नगर येथे बैठक पार पडली..सरकारच्या शिष्टमंडळासमोर मनोज जरांगे पाटलांनी नेहमीप्रमाणे थेट माध्यमांसमोरच संवाद साधला. गावागावामध्ये कुणबी नोंदींच्या याद्या लावण्याच्या मागणीला मंत्र्यांनी होकार दिला. हे काम ५ सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचा आश्वासन देण्यात आलं आहे.महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हैदराबाद गॅझेटनुसार उद्यापासून प्रमाणपत्र वाटप करता येतील, असं सरकारच्या शिष्टमंडळाने सांगितलं. त्यानुसार, नाते, रक्तनाते, कूळ यानुसार प्रमाणपत्र वाटप होतील, असं सरकारच्या वतीने सांगण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे उद्यापासून अर्ज करा, असं आवाहन मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा समाजबांधवांना केलं आहे..तब्बल ९२ किलोची होती जान्हवी किल्लेकर; प्रेग्नन्सीनंतर घटवले ४३ किलो पण कसे? म्हणाली, 'मी धावायला जायचे पण... .राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, कुणबी प्रमाणपत्र मिळवताना काही अडचणी आल्यास थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करता येईल. शिवाय प्रमाणपत्र वाटपात सुलभता यावी, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला नोडल ऑफिसर नेमला जाईल, अशी माहिती मंत्री विखे यांनी दिली..CJPवर गंभीर आरोप करत बनवली नवी पार्टी, CJP-Dची घोषणा; दीपकेच्या घराबाहेर केलेलं आंदोलन.सातारा आणि कोल्हापूर संस्थानच्या गॅझेटियरचा जीआर १० सप्टेंबरनंतर काढण्याचं आश्वासन सरकारच्या शिष्टमंडळाने दिलं आहे. शिवाय मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा शब्द यावेळी जरांगे पाटलांना देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.