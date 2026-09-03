मराठवाडा

Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील यांच्या समर्थनार्थ धानोरा फाट्यावर चक्काजाम; तीन-चार किलोमीटर वाहनांच्या रांगा

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शविण्यासाठी तालुक्यातील मराठा बांधव मोठ्या संख्येने धानोरा फाटा येथे एकत्र आले होते.
Manoj Jarange Patil Supporters Block Dhanora Junction

Manoj Jarange Patil Supporters Block Dhanora Junction

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सकाळ वृत्तसेवा
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- सुनिल पांढरे

पळशी - धानोरा फाटा (ता. सिल्लोड) येथे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांच्या समर्थनार्थ सिल्लोड तालुक्यातील सकल मराठा बांधवांच्या वतीने गुरुवारी (ता. ३) सिल्लोड-कन्नड मुख्य मार्गावरील धानोरा फाटा येथे एक तास रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. बैलगाड्या रस्त्यावर उभ्या करून करण्यात आलेल्या या चक्काजाम आंदोलनामुळे सिल्लोड-कन्नड मार्गावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली.

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