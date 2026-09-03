Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील यांच्या समर्थनार्थ धानोरा फाट्यावर चक्काजाम; तीन-चार किलोमीटर वाहनांच्या रांगा

- सुनिल पांढरेपळशी - धानोरा फाटा (ता. सिल्लोड) येथे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांच्या समर्थनार्थ सिल्लोड तालुक्यातील सकल मराठा बांधवांच्या वतीने गुरुवारी (ता. ३) सिल्लोड-कन्नड मुख्य मार्गावरील धानोरा फाटा येथे एक तास रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. बैलगाड्या रस्त्यावर उभ्या करून करण्यात आलेल्या या चक्काजाम आंदोलनामुळे सिल्लोड-कन्नड मार्गावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली..मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शविण्यासाठी तालुक्यातील मराठा बांधव मोठ्या संख्येने धानोरा फाटा येथे एकत्र आले होते. आंदोलनादरम्यान बैलगाड्या रस्त्यावर आडव्या उभ्या करून सरकारचा निषेध करण्यात आला. यावेळी आंदोलकांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसह मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या शासनाने तातडीने मान्य कराव्यात, अशी जोरदार मागणी केली.या आंदोलनात जिल्हा परिषद सदस्य राधाकृष्ण काकडे यांच्यासह सकल मराठा समाजाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व तालुक्यातील विविध गावांमधून आलेले मराठा बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलनस्थळी मोठी गर्दी झाल्याने परिसरात काही काळ तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली होती..तीन-चार किलोमीटर वाहनांच्या रांगारास्ता रोकोमुळे सिल्लोड-कन्नड मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली. दोन्ही बाजूंनी वाहनांची मोठी गर्दी झाल्याने तब्बल तीन ते चार किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. प्रवासी, वाहनचालक तसेच इतर नागरिकांना काही काळ वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला.आंदोलनादरम्यान मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची गंभीर दखल घेऊन शासनाने वेळ न दवडता सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली..‘मागण्या मान्य करा, अन्यथा आंदोलन तीव्र करू’शासनाने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या लवकरात लवकर मान्य कराव्यात. मागण्यांबाबत शासनाने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर आगामी काळात आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी सकल मराठा बांधवांच्या वतीने देण्यात आला.दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाकडून बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. एक तासानंतर रास्ता रोको आंदोलन मागे घेण्यात आल्यानंतर वाहतूक सुरळीत करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.