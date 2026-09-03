Maratha Reservation: मनाेज जरांगेंच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी गेले; पहाटे हृदयविकाराचा तीव्र झटका, बीडच्या बांधवाचा मृत्यू

-किल्लेधारूरधारूर बीड: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे पाटील यांच्या सुरू असलेल्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी आंतरवली सराटी येथे गेलेल्या धारूर तालुक्यातील संगम येथील दशरथ शिवाजी रायकर (वय अंदाजे ४०) यांचा गुरुवारी (ता. ३) पहाटे हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या घटनेने संगम परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.शरथ रायकर हे आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आंतरवली सराटी येथे गेले होते. गुरुवारी पहाटे तीन ते सहा वाजण्याच्या दरम्यान त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यानंतर त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्याची प्रक्रिया करण्यात आली..पुढील वैद्यकीय तपासणीसाठी त्यांना उपजिल्हा रुग्णालय, अंबड येथे पाठविण्यात आले आहे. त्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण वैद्यकीय तपासणीनंतर स्पष्ट होणार आहे. रायकर यांच्या निधनाची बातमी समजताच संगम गावासह धारूर तालुक्यात शोककळा पसरली..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.आंदोलनासाठी गेलेल्या एका बांधवाचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या घटनेमुळे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य कुटुंबांमध्येही चिंता व्यक्त होत आहे. रायकर यांच्या पश्चात कुटुंबीय, नातेवाईक व मित्रपरिवार असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.