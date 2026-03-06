मराठवाडा

Manoj Jarange: नोंदींच्या आकड्यावरून संभ्रम; मनोज जरांगे यांचा सरकारला सवाल

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्राच्या नोंदींच्या आकडेवारीवरून संभ्रम निर्माण झाल्याचा आरोप मनोज जरांगे यांनी केला. मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्राच्या नोंदींच्यआकडेवारीवरून संभ्रम निर्माण झाल्याचा आरोप मनोज जरांगे यांनी केला.
दिलीप दखणे

वडिगोद्री : एक वर्षाच्या आत मध्ये मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल, हे प्रमाणपत्र सर्वांना मिळणार आहे सरकारने अद्याप मुंबई मधील आंदोलनातील गुन्हे वापस घेतले नाही, आरक्षणाच्या नोंदी व आंदोलनातील मृतांच्या नातेवाईकांना सरकारी नौकरी या बाबत शुक्रवार ता.6 रोजी मराठा अंदोलक मनोज जरांगे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

