Manoj Jarange: नोंदींच्या आकड्यावरून संभ्रम; मनोज जरांगे यांचा सरकारला सवाल

दिलीप दखणेवडिगोद्री : एक वर्षाच्या आत मध्ये मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल, हे प्रमाणपत्र सर्वांना मिळणार आहे सरकारने अद्याप मुंबई मधील आंदोलनातील गुन्हे वापस घेतले नाही, आरक्षणाच्या नोंदी व आंदोलनातील मृतांच्या नातेवाईकांना सरकारी नौकरी या बाबत शुक्रवार ता.6 रोजी मराठा अंदोलक मनोज जरांगे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले..अंतरवाली सराटी येथे प्रसार माध्यमांसमोर बोलतांना मनोज जरांगे यांनी सांगितले की, शिंदे समीतीने 58 लाख नोंदी शोधल्या तसा अहवाल आम्हाला दिला मग आता 48 लाख नोदींचा आकडा कुठुण आला? असा प्रश्न जरांगे यांनी या वेळी उपस्थित केला शिंदे समीती व अधिकारी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची दिशाभुल करत आहे..मुख्यमंत्री देवद्र फडणवीस यांनी यात लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे,मुंबई मध्ये आंदोलनातील आठ गुन्हे पैकी सात गुन्हे वापस घेतले एक गुन्हा कशासाठी ठेवला होता तो वापस घेण्यात यावा ज्या मराठा समाजाने तुम्हाला सत्तेवर बसवले त्यांचे गुन्हे वापस घ्या, मराठा समाजाची नाराजी सरकारचे अंगावर घेऊ नये असा इशारा जरांगे यांनी या वेळी दिला. .Manoj Jarange Patil : आरक्षण, शेतीप्रश्न महिनाभरात मार्गी लावा; नारायणगडावरून मनोज जरांगे यांचा सरकारला इशारा.आंदोलनातील मृतांच्या नातेवाईकांना औधोगिक वसाहत ( एम.आय.डि.सि.) किंवा महावितरण कंपनी मध्ये नौकरी द्यावी , नोदींच्या आकडेवारीनुसार संभ्रम निर्माण केला जा आहे का हे बघावे लागेल असे असे मनोज जरांगे यांनी या वेळी सांगीतले..