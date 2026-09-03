मराठवाडा

Maratha Reservation: मनोज जरांगेंच्या समर्थनार्थ सिल्लोडमध्ये मराठा समाज आक्रमक; बैलगाड्या जनावरांसह तासभर रास्तारोको

Maratha Community Holds Road Blockade In Sillod For Jarange: मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला सिल्लोड तालुक्यात जोमदार पाठिंबा; मराठा समाजाचा बैलगाड्यांसह तासभर महामार्ग ठप्प करून इशारा
Manoj Jarange Movement Gets Support In Sillod As Maratha Community Holds Road Blockade With Bullock Carts And Cattle

Manoj Jarange Movement Gets Support In Sillod As Maratha Community Holds Road Blockade With Bullock Carts And Cattle

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-सचिन चोबे

सिल्लोड : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी सिल्लोड तालुक्यात मराठा समाज बांधवांच्या वतीने गुरुवार (ता.03) रोजी रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. सिल्लोड - कन्नड राज्य महामार्गावरील धानोरा फाटा येथे मराठा समाज बांधवांनी बैलगाड्या, जनावरांसह एक तास रास्तारोको केला.

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