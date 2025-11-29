Santosh Deshmukh Case: ''मराठ्यांचा ज्वालामुखी पेटलाय..'', मनोज जरांगेंनी धनंजय मुंडेंना दिला 'हा' इशारा

Manoj Jarange: बीडच्या केज तालुक्यातल्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या खुनाला एक वर्ष पूर्ण होतंय. शनिवार, दि. २९ जानेवारी रोजी मस्साजोग येथे संतोष देशमुख यांच्या पुण्यतिथी कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. या कार्यक्रमाला मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची उपस्थिती होती. यावेळी त्यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावर सडकून टीका केली..मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, राज्यभरामध्ये मराठा समाज पेटून उठलेला आहे.. मराठ्यांचा ज्वालामुखी केव्हाही भडकू शकतो, परंतु आपण न्यायाच्या भूमिकेत आहोत. त्यामुळे आपण संतोष देशमुख यांना न्याय मिळवून द्यायचा आहे. जर यात काही चुकीचं घडलं तर यांचा सुफडासाफ केल्याशिवाय लोक राहणार नाही..Raigad Video Viral: असा दिसायचा माझ्या राजाचा रायगड! शिवरायांच्या काळात किती भव्य होता? अद्भुत व्हिडिओ व्हायरल.जरांगे पाटील पुढे म्हणाले की, संतोष देशमुख यांचं कुटुंब उन्हात पडलंय.. तरीही धनंजय मुंडेंना क्रूर हत्याऱ्याची आठवण येतेय. याचा अर्थ संतोष देशमुख यांचा खून धनंजय मुंडे यांनीच केलाय, कारण ते आरोपीचं समर्थन करीत आहेत.. तुम्ही निषेध केला असता तर वेगळी गोष्ट होती..''समोरचा वारकरी असला तर त्याला नीट बोलावं, पण असल्या लोकांच्या डोक्यात टाळ घालावा. धन्या मुंडेची नाही जिरवली तर बघा.. तुझ्या पोरांना तू दोन-तीन दिवस दिसला नाही तर कसं होतं? इथं संतोष देशमुखांच्या मुलांना काय वाटत असेल. याला आता धडा शिकवावाच लागणार आहे.'' असं जरांगे म्हणाले..Sangli Politics : “नेत्यांच्या खोट्या आश्वासनांना बळी पडू नका; तुमच्या मतांचा केवळ राजकारणासाठी वापर होतोय – जयंत पाटील”.धनंजय देशमुख यांना उद्देशून जरांगे पाटील बोलले, धनंजयभैय्या तु्म्ही फक्त खचू नका.. तुम्ही खचलात की कुटुंब खचतं आणि राज्यातले मराठा समाजाचे पोरं खचतात.. जर संतोष देशमुखांना न्याय मिळला नाही, तर राज्यात काय होतंय बघा, यांचा सुफडासाफ झाल्याशिवाय राहणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.