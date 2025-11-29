मराठवाडा

Santosh Deshmukh Case: ''मराठ्यांचा ज्वालामुखी पेटलाय..'', मनोज जरांगेंनी धनंजय मुंडेंना दिला 'हा' इशारा

Manoj Jarange’s sharp criticism during Santosh Deshmukh’s memorial event: संतोष देशमुख खून प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलेलं आहे. मनोज जरांगे पाटलांनी धनंजय मुंडेंना इशारा दिला आहे.
Manoj Jarange

Manoj Jarange

sakal

संतोष कानडे
Updated on

Manoj Jarange: बीडच्या केज तालुक्यातल्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या खुनाला एक वर्ष पूर्ण होतंय. शनिवार, दि. २९ जानेवारी रोजी मस्साजोग येथे संतोष देशमुख यांच्या पुण्यतिथी कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. या कार्यक्रमाला मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची उपस्थिती होती. यावेळी त्यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावर सडकून टीका केली.

Loading content, please wait...
Beed
Dhananjay Munde
police
crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com