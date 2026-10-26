Manoj Jarange: ''शिंदेंकडे पैसाच गेला नसेल तर त्यांना बदनाम का करायचं..? माझ्याकडे आणखी चार क्लिप'' जरांगे पाटलांनी दिला क्लू

Manoj Jarange audio clip: मनोज जरांगे पाटलांनी २२ ऑक्टोबर रोजी एक ऑडिओ क्लिप समोर आणली होती. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. मात्र सत्तापक्षाचे काही लोक या क्लिपला एआय म्हणून सांगत आहेत. त्यामुळे जरांगे पाटलांनी संताप व्यक्त केला असून आपल्याकडे आणखी चार क्लिप असल्याचं त्यांनी म्हटलंय..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.सोमवारी माध्यमांशी बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले की, क्लिप कुणी दिली, हे सांगायचं नसतं. भाजपचे काही अधिकृत लोकं चुकीची माहिती पसरवत आहेत, क्लिप एआय म्हणून सांगत आहेत. एवढ्या मोठ्या पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी किंवा मंत्र्यांनी खऱ्याला खरं म्हटलं पाहिजे. त्यांनीही यंत्रणेवर विश्वास ठेवला पाहिजे..''क्लिपमध्ये बोलणारे लोकं कोण आहेत, हे मला माहिती नाही. त्यांना मी कधीही भेटलेलो नाही, त्यांचा आवाजही ऐकलेला नाही. आत्ता शेवटच्या उपोषणादरम्यान ती क्लिप माझ्याकडे आली होती. आपण कुणाच्या रुपयाला हात लावलेला नाही, समाजासाठी खूप त्रास भोगलाय, त्यामुळे खोटं बोलणार नाही.''.असं म्हणत जरांगे पाटलांनी पुढे सांगितलं की, मुख्यमंत्र्यांनी हेतू विचारलाय.. परंतु फडणवीसांनी आमच्या हेतूंवर शंका घेण्याऐवजी क्लिपमध्ये बोलणाऱ्या लोकांवर शंका घेतली पाहिजे. असा आमच्यावर संशय घ्यायला आम्ही तुम्हाला मतं दिलेत का? त्याच समाजावर तुम्ही संशय घेणार, हे मुख्यमंत्री म्हणून तुम्हाला हे शोभत नाही. सत्य कितीही दिवसांनी बाहेर येऊ निघू द्या, पण प्लॅनिंग काय होती, हे शोधलं पाहिजे. आमच्याआधी तुम्ही ही क्लिप बाहेर का काढली नाही?.Pune News : ‘बार्टी’, ‘सारथी’ला पूर्णवेळ प्रमुख कधी मिळणार? ‘बार्टी’चा सात तर ‘सारथी’चा तीन महिन्यांपासून प्रभारींच्या हाती कारभार.शिंदेंपर्यंत पैसा पोहोचलाच नसेल तर...एका प्रश्नाच्या उत्तरात मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, श्रीकांत शिंदेंपर्यंत पैसाच गेला नसेल, तर मग त्यांना इतकं बदनाम करण्याची गरज काय? त्यांचं राजकीय करिअर बदनाम करण्याचा डाव शिजत होता का? उलट आम्ही हे बाहेर काढलं. शिंदे साहेबांनाच सावध केलंय.. मराठा समाजाचे पाय धुवून पिलं पाहिजे, आभार मानले पाहिजेत. कारण त्यांचं राजकीय करिअर उद्ध्वस्त करायला निघाले होते..''आम्ही आता यातून हटणार नाहीत. तुम्ही एआय म्हणत असाल तर आमच्या हे पक्कं लक्षात आलेलं आहे. तुम्ही दोघेही अडचणीत येणार हे तुमच्या लक्षात आल्याने हा डाव सुरु आहे. लोकांनीही ओळखून घेतलं आहे. अजून दोन-चार बॉम्ब आहेत.. आपल्याकडे जे आहे ते भयानक आहे. ते जर काढलं तर हे लोकं घरीच गेले म्हणून समजा. अणुबॉम्ब टाकला तर यांचं सगळंच संपून जाईल.'' अशा शब्दांत मनोज जरांगे पाटलांनी इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.