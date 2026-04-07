Jalna News:वाढत्या अतिक्रमणांमुळे वाहतूक कोंडी सुटेना; मंठेकर त्रस्त; पार्किंग नसल्याने रस्त्यावरच उभी राहतात वाहने

मंठा: शहरातील मुख्य रस्त्यावर पार्किंगची व्यवस्था नाही. तसेच छोट्या व्यावसायिकांचे दुकाने रस्त्यावरच लागत आहेत. यामुळे रस्ता अरुंद होऊन शहरात प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे. दिवसेंदिवस ही समस्या सुटण्याऐवजी उलट त्यात भरच पडत चालली आहे. याचा फटका सामन्यांना बसत आहे. .शहरात वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढलेली असून आणि त्यातच पार्किंगचा अभाव आहे. यामुळे मुख्य रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होत असून होत आहे. दरम्यान, सोमवारी (ता. सहा) कृषी उत्पन्न बाजार समिती गेट समोर एका मोठ्या अवजड वाहनाला वळण घेताना प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. यामुळे सामान्य नागरिकांना अर्धा तास भर उन्हात ताटकळत थांबावे लागले होते. वाहतूक कोंडीवर नगरपंचायत प्रशासनाने डोळेझाक न करता याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे..या आहेत उपाययोजनावाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी नगरपंचायतीच्या वतीने शहरात कायमस्वरूपी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात यावी. आठवडे बाजाराच्या दिवशी अवजड वाहनांना शहरात प्रवेश बंदी करावी. रस्त्यावर दुकाने लावणारे छोटे फळभाज्या विकणारे व्यावसायिक व हातगाडा विक्रेते यांची विशिष्ट जागेवर कायमची व्यवस्था करण्यात यावा.."वाहतूक कोंडीमुळे विद्यार्थ्यांना अर्धा-अर्धा तास थांबावे लागते. हातगाडीवाले कधी कधी दुचाकी चालकांसोबत रस्त्यावर गाडी का उभी केली म्हणून वाद घालतात. या वाहतूक कोंडीवर नगरपंचायत आणि पोलिस प्रशासनाने संयुक्त कारवाई करून मार्ग काढावा."-गजानन माळकर, नागरिक."शहरात वाहतूक कोंडी ही नेहमीचीच झाली आहे. या वाहतूक कोंडीचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना होत आहे. प्रशासनाने यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे."-आप्पासाहेब सदावर्ते, नागरिक.