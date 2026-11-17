मानवत: शहरातील महाराणा प्रताप चौकतउसाचा रिकामा ट्रॅक्टर आणि कारचा समोरासमोर झालेल्या अपघातात कार मधील एक जणांचा मृत्यू झाला तर दोघे गंभीर जखमी झाल्याची घटना 17 नोव्हेंबर रोजी पहाटे 3:30 वाजता घडली..\rकार क्रमांक एम एच 14 सी एच 8741 आणि ट्रॅक्टर क्रमांक एम एच 29 सी जे 0290 ही दोन्ही वाहने महाराणा प्रताप चौकात समोरासमोर येऊन एकमेकांना धडकल्याने अपघात झाला. अपघातात कारचा समोरील भाग चक्का चूर झाला तर ट्रॅक्टरचे डाव्या बाजूचे चाक निखळून कडून ट्रॅक्टर चौकातील का बंद हॉटेलमध्ये शिरले. .या अपघातात कारमधील सिद्धांत रमेश भाले रा अडोळा ता माजलगाव या युवकाचा मृत्यू झाला असून ज्ञानेश संतोष शेळके रा गंगामसला तालुका माजलगाव आणि माऊली संतोष बेलनोर रा मानवत हे दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना देवा पेडगावकर यांनी आपल्या रुग्णवाहिकेतून परभणी येथे हलवले. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.