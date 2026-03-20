Beed News: मानवत: घरासमोरील ऑटो रिक्षा पेटवली; १.४० लाखांचे नुकसान; पंधरा दिवसांतील दुसरी वाहन आग; कृष्ण मंदिर परिसर हादरला

मानवत: शहरातील कृष्ण मंदिर परिसरात घरासमोर उभी केलेली ऑटो रिक्षा अज्ञाताने पेटवून दिल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेत १ लाख ४० हजार रुपयांचे नुकसान झाले. विशेष म्हणजे पंधरा दिवसांपूर्वी याच परिसरात दुचाकी जाळण्यात आल्याची घटना घडली होती. .याप्रकरणी शुभम नाथा दहे (वय २४, रा. कृष्ण मंदिर परिसर, मानवत) यांनी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीत म्हटले की, त्यांच्या मालकीचा ऑटो रिक्षा क्र.(एमएच- २२- एपी- ५६००) ही १८ मार्चला रात्री १० ला घरासमोर उभी करण्यात आली होती..गुरुवारी (ता.१९) रोजी पहाटे ५.३० ला उठल्यानंतर ऑटो जळालेल्या अवस्थेत आढळून आला.घटनेची माहिती मिळताच नातेवाइकांनी धाव घेत पाणी टाकून आग विझवली..मात्र, तोपर्यंत ऑटोचे टप, सीट, वायरिंग, डिस्क, काच व इतर भाग जळून मोठे नुकसान झाले होते.ऑटोची किंमत ३ लाख १० हजार रुपये असून, आगीत अंदाजे १ लाख ४० हजारांचे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणी अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.