Parbhani News: कापूस लिलाव प्रक्रिया १५ मे पासून होणार बंद ; मानवत बाजार समितीचा निर्णय

मानवत: बाजार समितीच्या छत्रपती शिवाजी यार्डात नोव्हेंबरपासून सुरू असलेला कापूस लिलाव १५ मे पासून बंद करण्याचा निर्णय बाजार समिती प्रशासनाने घेतला आहे. शेतकऱ्यानी आपला कापूस १५ मे पूर्वी लिलावाद्वारे विक्री करावा, असे आवाहन बाजार समिती प्रशासनाने केले आहे..बाजार समितीच्या यार्डात नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात कापूस लिलावास सुरवात झाली होती. सुरवातीला कापसाचे दर हमी दराच्या खाली असल्याने सीसीआयने फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत हमीदराने १ लाख ६३ हजार कापसाची खरेदी केली. या नंतर ५ फेब्रुवारीला कापसाला सात हजार १९० दर मिळाला तर फेब्रुवारीला ७ हजार ३२५ रुपये दर मिळाला तर मार्च महिन्यात ८ मार्च रोजी कापसाला ७ हजार ४३० रुपये दर मिळाला..Parbhani News: केशर १२०, दशहरी १००, कर्नाटकी हापूस १५० रुपये किलो;परभणीच्या फळबाजारात आंब्याच्या दरात घसरण; सर्वसामान्यांना दिलासा.१३ मार्च रोजी ७ हजार ५२५ रुपये दर मिळाल होता, मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात भाव वाढतच गेले. एप्रिल महिन्यात कापसाचा दर ८ हजारावर गेला. २० एप्रिल रोजी ८ हजार ८०० दर मिळाला. २२ एप्रिलपासून हा दर ९ हजारावर गेला. सद्यःस्थितीत २ मे रोजी कापसाला सरासरी दर ९ हजार ३३० रुपये दर मिळाला. तर ४ मे रोजी कापसाला ९ हजार ४०० रुपये दर मिळाला. दरम्यान, बहुतांश शेतकऱ्यांनी लिलावाद्वारे आपला कापूस विक्री केल्यानंतर आता बाजार समितीने उन्हाचा तडाका वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर १५ मे पासून कापूस लिलाव बंद करण्याचा निर्णय घेतला..शेतकऱ्यांचा कापूस संपल्यावर भावहंगाम सुरू झाल्यावर कापसाचे भाव वाढणार नाहीत असे जाणकार सांगत होते. यामुळे ८० टक्के शेतकरी आपला कापूस विक्री करून मोकळे झाले. हंगाम संपत आला असताना कापसाच्या बाजारभावात तेजी दिसत आली कापसाला ९ हजार चारशेपर्यंत दर मिळत आहे. हंगाम संपत आल्यावर भाव वाढल्याने अगोदरच कापूस विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे..Premium|Father of Indian Photojournalism : भारतीय फोटो जर्नालिझमचे पितामह रघू राय; कॅमेऱ्यातून भारताचा इतिहास घडवणाऱ्या दिग्गजाला आदरांजली."१५ मे पासून लिलाव बंद करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असला तरी परिस्थिती पाहून मुदतवाढ देण्याच्या निर्णय घेतला जाईल."-पंकज आंबेगावकर,सभापती, कृउबा, मानवत"शेतकऱ्याकडे कापूस शिल्लक असून कापसाला चांगला भाव मिळत असल्याने लिलावाला मुदतवाढ द्यावी."-माधव नाणेकर, उपसरपंच पोंहडूळ"स्थानिक शेतकऱ्यांना कापूस भरण्यासाठी कामगार नसल्याने अडचण निर्माण होत आहे या बाबीची बाजार समिती प्रशासनाने याची दखल घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा."-भीमा कच्छवे, अध्यक्ष,चालक मालक संघटना .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.